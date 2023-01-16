「包山王」黎志偉分享 生命影響生命 明道學生學會堅毅不屈精神 擁抱關愛共融文化

港澳信義會明道小學在考試後為學生安排全方位學習活動，於日前舉行「包山王」激勵人心分享會，邀請有「包山王」之稱的前攀石運動員黎志偉先生到學校，與大家分享自己的不平凡經歷，藉此鼓勵學生學習永不放棄、堅毅的精神。

在分享會上，黎志偉向各同學們細訴自己年輕時當上職業運動員，多次參加攀石比賽為港贏取獎牌的經歷。及後，在體壇及家庭兩得意之時卻遇上交通意外，但為了即將出生的兒子，重新振作起來，在受傷後更積極面對人生。「包山王」黎志偉在場透過自身經歷，啟發同學生命，學習以堅毅精神克服困難。黎志偉表示，當年意外後用了兩天的時間面對逆境，不再意志消沉。「一想起自己的家庭和快出世的兒子，我就鼓起勇氣積極面對難關，雖然意外令下半身癱瘓，但我知道不能放棄，而且努力重拾攀石的工作，讓我成為輪椅攀登者，繼續運動員生涯。我相信同學在人生中都會面對不少困難和挫折，希望大家都要用堅毅不屈的精神去解決難題。」

除了談及自己不平凡的經歷，黎志偉亦有與同學分享搶包山的經驗，同學們對搶包山的過程十分好奇，更有不少提問。對於現場熾熱氣氛，港澳信義會明道小學校長范婉君表示：「黎先生本身的經歷是非常觸動人心的，而且很值得同學們學習，其堅毅不屈、永不放棄、勇於嘗試的精神都是現今孩子需要學習的，培養這些生命素質，有助他們日後正向面對失敗，從失敗中學習和振作。」另外，范校長亦希望藉着「包山王」的故事，讓同學學習欣賞及接納別人的不同，實踐關愛共融文化。