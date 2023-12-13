「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽開幕禮 最矚目展品金漆木雕「番禺神樓」首次驚艷亮相香港

由發展局、國家文物局和澳門特別行政區政府社會文化司聯合主辦的「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽正式開幕。這是粵港澳三地去年簽訂《關於深化粵港澳大灣區考古及文物建築交流與合作意向書》後首次合辦的展覽。
發展局局長甯漢豪、中國文物交流中心主任譚平、廣州市文化廣電旅遊局副局長歐彩群和澳門特別行政區政府文化局局長梁惠敏主持開幕禮。
展覽介紹嶺南傳統建築歷史和特色，以及嶺南地區與中原一脈相承的文化傳統。展覽展出精心挑選的170件/套來自粵港澳三地藏品，參觀者可以一睹平常難以近距離觀賞的建築構件，當中大部分為首次在港展出。重點展品包括廣東民間工藝博物館的國家一級文物「番禺神樓」、由南越王博物院借出全國目前發現年代最早的帶釉筒瓦和板瓦、澳門博物館的套色玻璃窗和竹編建築裝飾組件、於香港出土的明成化紅砂岩雕花柱礎，及由香港多個宗族、廟宇組織和私人機構借出的傳統建築構件等。
重點展品推介︰廣東民間工藝博物館借出屬國家一級文物、精雕細琢的「番禺神樓」
番禺神樓建於宣統元年（1909年），是嶺南地區現存最大、最精美的木雕製作，它的搭建佈局，宛如縮小版的宮殿。整座神樓是全木榫卯結構，合共有166件木構件，每個榫卯、每個角度都是巧妙運用，非常精緻。從下至上可分為台基、屋身和屋頂三個部分，其主要支撐結構使用泰國柚木，其他部位以老杉木為主。
為配合展覽，發展局古物古蹟辦事處將於十二月十三日（三）早上九時三十分至下午五時舉辦研討會，多位來自粵港澳的重量級專家，發表專題演講，分享他們從考古、文物保育、修復、營造與藝術等多角度，對嶺南傳統建築研究的豐碩成果。
多位專家及學者包括香港大學建築學院榮譽教授 龍炳頤教授、中國科學院竺可楨科學史講席教授馮錦榮教授、國家文物保護工程責任設計師（ICOMOS/CHINA）吳國智先生等。研討會部分專題演講包括「從考古看嶺南建築的發展」、「澳門嶺南傳統建築的保育工作」、「香港傳統文物建築營造理論與技法研究：以傳統民間建築為中心」、「中國傳統民居建築的營造研究：營造口訣」等。
「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽
日期：即日起至2024年6月2日
地點：香港文物探知館專題展覽廳及庭院
開放時間：星期一至三、五：上午10時至下午6時
星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上7時
逢星期四休息（公眾假期除外）
費用：免費入場