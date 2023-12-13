「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽開幕禮 最矚目展品金漆木雕「番禺神樓」首次驚艷亮相香港

由發展局、國家文物局和澳門特別行政區政府社會文化司聯合主辦的「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽正式開幕。這是粵港澳三地去年簽訂《關於深化粵港澳大灣區考古及文物建築交流與合作意向書》後首次合辦的展覽。

展覽介紹嶺南傳統建築歷史和特色，以及嶺南地區與中原一脈相承的文化傳統。展覽展出精心挑選的170件/套來自粵港澳三地藏品，參觀者可以一睹平常難以近距離觀賞的建築構件，當中大部分為首次在港展出。重點展品包括廣東民間工藝博物館的國家一級文物「番禺神樓」、由南越王博物院借出全國目前發現年代最早的帶釉筒瓦和板瓦、澳門博物館的套色玻璃窗和竹編建築裝飾組件、於香港出土的明成化紅砂岩雕花柱礎，及由香港多個宗族、廟宇組織和私人機構借出的傳統建築構件等。

重點展品推介︰廣東民間工藝博物館借出屬國家一級文物、精雕細琢的「番禺神樓」

番禺神樓建於宣統元年（1909年），是嶺南地區現存最大、最精美的木雕製作，它的搭建佈局，宛如縮小版的宮殿。整座神樓是全木榫卯結構，合共有166件木構件，每個榫卯、每個角度都是巧妙運用，非常精緻。從下至上可分為台基、屋身和屋頂三個部分，其主要支撐結構使用泰國柚木，其他部位以老杉木為主。