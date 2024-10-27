親子同樂小小中藥師 學習養生「治未病」暢玩迷宮 走出「中風」香港 - 2024年10月27日 - 北京同仁堂「同仁關愛防中風2024《同仁心安》健康宮略」，由2024年10月26日（六）至29日（二），一連4天於將軍澳廣場舉行，響應每年10月29日的「世界中風日」，以關心家庭健康出發，提倡中醫日常養生「治未病」，促進市民關心家人及關注和預防中風，同時, 向社會弱勢展示關懷, 捐贈香港故宮博物館門票予多家社福機構, 讓受惠者與家人共渡歡樂, 促進社會和諧健康發展。
「中風」可致永久殘障 影響深遠
中風是全球第2號殺手，任何年齡、性別人士都有機會患上中風，估計每4個人當中就有1個人一生中會遇上中風。「中風」最可怕之處是可引致永久殘障的頭號疾病，為患者及患者家庭的身心健康,帶來深遠影響。
「同仁關愛防中風」邁入第九年 展愛心防中風
具350多年歷史的北京同仁堂一直堅持「同修仁德，濟世養生」的精神，已連續九年舉辦「同仁關愛防中風」活動, 致力推廣預防中風。今年,活動已經於9月份展開，北京同仁堂去到多間長者中心舉辦預防中風健康講座及義診活動,而「《同仁心安》健康宮略」在將軍澳廣場一連四天舉行，大家可以一邊玩遊戲、換禮品,一邊認識預防中風,強壯身心。
今天(26日),「同仁關愛防中風2024《同仁心安》健康宮略」啟動禮暨關愛捐贈儀式於將軍澳廣場舉行，為一連4日的活動展開序幕。活動中更舉行了香港故宮博物館門票捐贈儀式，北京同仁堂向四間受惠社福機構捐出故宮門票，讓受惠者與家人共渡歡樂時間,促進社會和諧健康發展。
多元節目親子同樂 由家庭出發 同心走出中風迷宮
「《同仁心安》健康宮略」裡有多項有趣的親子活動，適合一家大小齊齊參與，市民可以在「健康宮略」迷宮中認識中風的種類、成因、症狀以及高危人群等資訊。此外，迷宮內更提供實用的「健康宮略」，教您如何從改善生活習慣、互相關懷、穴位按摩、飲食、運動、中藥養生等各方面預防中風。參加者完成「健康宮略」,成功走出迷宮並答對問題後，還可以參加「健康扭蛋抽獎」獲取限量小禮品！
小小藥師體驗中醫藥文化 好玩又能學習
除了「健康宮略」迷宮，還有「同仁心安」健康工作坊，讓大小朋友一起認識中醫藥「治未病」的養生之道，調養身體預防中風。在「中草藥香囊工作坊」，大家可以親手製作中草藥香囊，小朋友還可以穿上傳統中藥師服飾，體驗抓藥、秤量中藥、用石磨及研缽磨搗中藥等；而在「艾草按摩捶工藝坊」，大家可以學習製作艾草按摩捶的技巧, 了解艾草的功效以及如何透過穴位按摩促進血液循環，舒緩肌肉疼痛，有助預防中風。
活動期間，北京同仁堂亦安排了一系列具傳統特式的養生運動表演，包括足毽、中國舞和八段錦，讓觀眾在欣賞表演的同時，亦一同學習一招半式，回家鍛鍊, 這些運動既不太劇烈，亦有助預防中風。
期間指定門店限定優惠 把握機會！
「同仁關愛防中風2024《同仁心安》健康宮略」活動期間，將軍澳廣場北京同仁堂門市推出多項優惠活動，記緊把握機會去選購合您生活所需的中醫藥保健產品。
同仁關愛防中風2024 《同仁心安》健康宮略
日期：2024年10月26至29日（星期六至星期二）
時間：早上10:00 至 晚上8:00
地點：將軍澳廣場1樓A區
活動內容：《同仁心安》健康宮略迷宮、小藥師中醫藥文化體驗、艾草按摩捶工藝坊、中草藥香囊工作坊、自我中風檢查指導、八段錦表演
關於同仁堂
同仁堂始於1669年（清康熙八年），至今已具350多年歷史，一直堅持「同修仁德，濟世養生」，肩負弘揚中醫藥文化的使命。1723年（清雍正元年）始，皇帝欽定同仁堂供奉清宮御藥房用藥，獨辦官藥，歷經8代皇帝，達188年之久。同仁堂恪守「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」，意思是不論製作過程多麼繁瑣、工藝多麼複雜，為確保療效顯著，不敢有半點懈怠而節省步驟；不論中藥配方的成本多麼高昂、藥材多麼稀缺，為出珍品，不敢有半點吝嗇而省物料。
關於同仁堂的國家級非物質文化遺產
(1) 同仁堂中醫藥文化
同仁堂中醫藥文化是在傳承中國傳統中醫藥文化精粹，並融入宮廷醫藥規範的基礎上，經過355年的傳承與創新，將中醫與中藥相結合，傳統與現代相結合，國內發展與海外發展相結合，所形成的具有自身特色的傳統技藝、炮製方法、仁德文化、品質文化、經營哲學、品牌形象和團隊精神的總和。
(2) 同仁堂中醫藥文化（傳統中藥材炮製技藝）
同仁堂特色的中藥材炮製技藝在同仁堂的發展中起到重要支撐作用，堅持傳統技藝真實性、完整性和核心技藝的保護傳承，使得傳統產品的內在品質不斷提高，使同仁堂贏得了廣泛的社會信譽。
(3) 安宮牛黃丸製作技藝
安宮牛黃丸的歷史可追溯至1798年，由吳瑭所著的《溫病條辨》首創安宮牛黃丸。同仁堂安宮牛黃丸有文字記載的傳承至今150多年，1870年《同仁堂傳統配本》，首列瘟疫門，列安宮牛黃丸為瘟疫門首藥。同仁堂將自身的製藥工藝和清宮御藥房製藥標準、傳統中醫藥文化和中華文化有機結合，形成了具同仁堂特式的安宮牛黃丸傳統製作技藝。
關於北京同仁堂國藥有限公司
北京同仁堂國藥有限公司（同仁堂國藥）為北京同仁堂境外發展平台，於2004年在香港成立，2013年同仁堂國藥在香港創業板上市，2018年于香港聯合交易所轉主機板上市，踏上國際化業務發展重要一步，致力弘揚「創造健康，全球共享」的企業使命。
目前，同仁堂國藥已經在境外26個國家和地區建立160餘家零售終端、中醫診所、養生中心和文化中心；同仁堂商標在100多個國家和地區註冊，同仁堂產品行銷世界40多個國家和地區，註冊超過1000個品規;已經服務了5000多萬境外民眾，實現了中醫藥文化在境外上億人次中的廣泛傳播。