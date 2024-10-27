親子同樂小小中藥師 學習養生「治未病」暢玩迷宮 走出「中風」

圖片一：「同仁關愛防中風2024《同仁心安》健康宮略」今起一連四天於將軍澳廣場舉行，吸引了大量市民參加，場面熱鬧。

圖片二：北京同仁堂向受惠社福機構捐贈香港故宮博物館門票,機構代表於捐贈儀式代接授。

圖片三：市民寓學習於娛樂，在"健康宮略"迷宮中暢玩扭蛋禮品遊戲，同時學習各種防中風秘訣。

圖片四：在「中草藥香囊工作坊」中，小朋友穿上傳統服飾扮成小小中藥師，親身體驗抓藥、磨搗中藥等中醫藥文化。

圖片五：「足毽運動起源於中國, 近年被受年青人喜愛,促進身心健康」。

圖片六：市民在「健康宮略」迷宮中認識中風的種類、成因、症狀以及高危人群等資訊。

同仁關愛防中風

2024

《同仁心安》健康宮略

香港 - 2024年10月27日 -北京同仁堂「同仁關愛防中風2024《同仁心安》健康宮略」，由2024年10月26日（六）至29日（二），一連4天於將軍澳廣場舉行，響應每年10月29日的「世界中風日」，以關心家庭健康出發，提倡中醫日常養生「治未病」，促進市民關心家人及關注和預防中風，同時, 向社會弱勢展示關懷, 捐贈香港故宮博物館門票予多家社福機構, 讓受惠者與家人共渡歡樂, 促進社會和諧健康發展。中風是全球第2號殺手，任何年齡、性別人士都有機會患上中風，估計每4個人當中就有1個人一生中會遇上中風。「中風」最可怕之處是可引致永久殘障的頭號疾病，為患者及患者家庭的身心健康,帶來深遠影響。具350多年歷史的北京同仁堂一直堅持「同修仁德，濟世養生」的精神，已連續九年舉辦「同仁關愛防中風」活動, 致力推廣預防中風。今年,活動已經於9月份展開，北京同仁堂去到多間長者中心舉辦預防中風健康講座及義診活動,而「《同仁心安》健康宮略」在將軍澳廣場一連四天舉行，大家可以一邊玩遊戲、換禮品,一邊認識預防中風,強壯身心。今天(26日),「同仁關愛防中風2024《同仁心安》健康宮略」啟動禮暨關愛捐贈儀式於將軍澳廣場舉行，為一連4日的活動展開序幕。活動中更舉行了香港故宮博物館門票捐贈儀式，北京同仁堂向四間受惠社福機構捐出故宮門票，讓受惠者與家人共渡歡樂時間,促進社會和諧健康發展。「《同仁心安》健康宮略」裡有多項有趣的親子活動，適合一家大小齊齊參與，市民可以在「健康宮略」迷宮中認識中風的種類、成因、症狀以及高危人群等資訊。此外，迷宮內更提供實用的「健康宮略」，教您如何從改善生活習慣、互相關懷、穴位按摩、飲食、運動、中藥養生等各方面預防中風。參加者完成「健康宮略」,成功走出迷宮並答對問題後，還可以參加「健康扭蛋抽獎」獲取限量小禮品！除了「健康宮略」迷宮，還有「同仁心安」健康工作坊，讓大小朋友一起認識中醫藥「治未病」的養生之道，調養身體預防中風。在「中草藥香囊工作坊」，大家可以親手製作中草藥香囊，小朋友還可以穿上傳統中藥師服飾，體驗抓藥、秤量中藥、用石磨及研缽磨搗中藥等；而在「艾草按摩捶工藝坊」，大家可以學習製作艾草按摩捶的技巧, 了解艾草的功效以及如何透過穴位按摩促進血液循環，舒緩肌肉疼痛，有助預防中風。活動期間，北京同仁堂亦安排了一系列具傳統特式的養生運動表演，包括足毽、中國舞和八段錦，讓觀眾在欣賞表演的同時，亦一同學習一招半式，回家鍛鍊, 這些運動既不太劇烈，亦有助預防中風。「同仁關愛防中風2024《同仁心安》健康宮略」活動期間，將軍澳廣場北京同仁堂門市推出多項優惠活動，記緊把握機會去選購合您生活所需的中醫藥保健產品。日期：2024年10月26至29日（星期六至星期二）時間：早上10:00 至 晚上8:00地點：將軍澳廣場1樓A區活動內容：《同仁心安》健康宮略迷宮、小藥師中醫藥文化體驗、艾草按摩捶工藝坊、中草藥香囊工作坊、自我中風檢查指導、八段錦表演