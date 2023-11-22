百仁基金於2023年11月21日假CityU HK Tech 300舉行【同行。共創】百仁基金新方向發佈會。本次發佈會一共分為三部份：【同行。共創】百仁基金新方向、【G3 聯盟發佈】及【少年創科達人大奬】詳情公佈，旨在凝聚更多同道夥伴，讓更多社會人士了解百仁基金新方向和轉型計劃。當日請來百仁基金主席李家傑博士，GBS，太平紳士以及一眾理事成員及嘉賓參加發佈會。自2008年成立以來，百仁基金一直致力於青年工作，在該會成立15周年之際，進行了第二次轉型，將普及化轉為精英化。在全球氣候變化和糧食危機的背景下，著力培育可持續發展及 ESG 精英，讓青年人在世界性議題上出力及發展。有關百仁基金的最新資訊，請瀏覽百仁基金網站https://www.charity-online.org/

【同行。共創】百仁基金新方向 於發佈會上李家傑博士指，他與瑞銀慈善基金會有感年青人是社會的未來，冀通過不同可持續發展項目，包括再生能源應用，可持續農業以及科技向善的範疇，培養品學兼優的年青人，在面臨全球緊迫性的問題時能以同理心及慈悲心去應對，進一步希望年青人將來能承擔起拯救地球的使命，促成三年先導計劃的誕生。而該會的宗旨亦由聚焦於香港青年，也擴闊至祖國甚至全球青年。

百仁基金主席 李家傑博士，GBS，太平紳士致送紀念品予支持機構香港城市大學 並由香港城市大學高級副校長 楊夢甦教授代表接受 台下觀眾發問 百仁匯聚- 李主席與青年科創達人對話 全場大合照 百仁基金主席 李家傑博士，GBS，太平紳士

百仁基金副會長嚴偉賢女士亦指由2019年開始的【童擁AI】計劃，去年的施政報告提出STEAM 普及化，故把該計劃由普及化轉為精英化，亦由兒童改為共同，透過該會或坊間比賽發掘不同領域AI精英，建立人才庫，透過該會及聯動外界資源，為精英們安排職場體驗、參觀科技企業、專業人士為精英的初創成品提供意見，加以改良，或可配對資金，為成品落地，制做平台。配合香港未來發展創科的大方向出力。明年該會將於香港會議展覽中心舉行【善經濟論壇】暨 coding infinity 頒獎禮及精英科創成品展示。



百仁基金副主席柯家洋先生則指，該會踏入十五周年，隨著ESG永續發展項目及人工智能使用是全球的迫切議題，值得青少年盡早認知及加以關注。故計劃由明年開始把「菁青相惜分享會」主題聚焦於ESG永續發展及AI科技向善作主軸。邀請學校參與，為該校領袖生及有興趣相關議題同學作專業引導，冀望未來可成為行業精英，造福社群。

學校可於以上主題選取其一，該會除安排相應嘉賓到校跟同學分享外，亦資助相關校用作該主題學習及活動之用，完成後須提交報告，以作基金會備考。後續該會將安排其他相應活動，使同學獲益更多。冀通過不同的可持續發展項目培養品學兼優的年青人，在面臨全球緊迫性的問題時能以同理心及慈悲心去應對，進一步希望年青人將來能承擔共建健康地球的使命。 【 G3 聯盟發佈】－ 啟動式 香港資優教育學苑院長黃金耀博士表示很高興可以跟百仁基金及香港桂冠論壇組成「G3聯盟」合辦「少年創科達人大獎」（創科達人）。「回應最新一期施政報告在教育方面，重點強調STEAM教育，創科達人旨在加強發掘和培育本地STEAM精英，推動學校建立校本學生人才庫。有別於本港大部分的STEAM比賽，我們不僅要求參賽者提交創新和突破性的研究項目或發明，更希望選出真正的創科賢才，給他們全面培訓，裝備他們成為具人文關懷的創科領袖，從關心市民的需要出發，以他們的研究成果，回饋社會，造福人類！」

【G3聯盟發佈】－ 啟動式 G3聯盟(百仁基金、香港桂冠論壇及香港資優教育學苑)代表大合照

【少年創科達人大奬】詳情 百仁基金副主席羅穎怡女士宣布舉辦「少年創科達人大獎」，旨在挖掘香港中學生中在科學領域表現優秀的學生。該項目涵蓋物理、數學、生物、醫學、化學、環境科學、工程、創新發明以及資訊藝術科技等多個範疇。其目標是通過競賽發掘對科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）充滿熱情、具有領導才能和卓越表現的中學生。同時，透過G3聯盟平台和資源，培育未來的環境、社會和公司治理（ESG）領袖，並推動香港的創新科技發展。我們呼籲各界支持STEAM教育，並深入了解科學研究對社會可持續發展的貢獻。



香港資優教育學苑的黃金耀院長詳細介紹了少年創科達人大獎的比賽資格、參賽範疇以及獎項安排。該比賽於2023年11月22日正式開始接受報名，截止日期為2024年4月15日下午5時。評審過程將於明年六月進行，總評審和頒獎典禮將於七月舉行，同時舉辦午餐會以表彰優秀參賽者。