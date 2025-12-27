「向廿萬會員進發」 美食之旅開社八週年 讓旅遊更具性價比

香港人平日辛勞工作，有假期當然想去旅行充充電，盡情玩餐飽，享受各地的美酒佳餚。想要玩得開心又放心，開業至今已邁進第八個年頭的美食之旅旅行社，一直秉持「為您‧真誠付出、用心服務、與您同行」的宗旨，保證天天有團出，為各位團友悉心安排食得好、玩得好及住得好的開心假期！！

隨著近年大灣區的高速發展，各項設施和環增的不斷優化；加上港人消費習慣的改變，北上消費漸趨普及，帶動了廣東省短線旅遊的熱潮，多款美食團、純玩團，帶團友暢遊廣東省的著名景點，品嘗地道美食和特色小吃，為你安排不一樣的美食之旅。美食之旅自開市至今，8年以來已為超過15萬名旅客提供專業的導遊和行程安排服務。憑著於行業累積了數十年豐富經驗的專業領導及導遊團隊，用心對待每一位旅客，決意為客戶提供專業高質素，抵玩又好玩，性價比超高的旅行團。