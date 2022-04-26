母親節將至，周大福精心準備了一系列精選珠寶首飾，包括「愛的觸覺」18K白色黃金美鑽珍珠首飾、女士鍾情的花系主題足金首飾、凸顯個人格調的鉑金首飾及以絲帶及禮物盒為主題的T MARK「情繫」系列美鑽首飾，讓你可向媽媽獻上珍貴且獨有的心意，為她時刻煥發獨特的氣質魅力，綻放永恒光芒。由即日起至5月8日，凡於香港周大福門市購買指定母親節產品單件滿3,800元，即可以優惠價800元換領Blooms & Blossoms精美花束(原價1,200 元)，數量有限，換完即止。
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日報
周大福母親節珠寶系列 刻劃恒久之愛
母親節將至，周大福精心準備了一系列精選珠寶首飾，包括「愛的觸覺」18K白色黃金美鑽珍珠首飾、女士鍾情的花系主題足金首飾、凸顯個人格調的鉑金首飾及以絲帶及禮物盒為主題的T MARK「情繫」系列美鑽首飾，讓你可向媽媽獻上珍貴且獨有的心意，為她時刻煥發獨特的氣質魅力，綻放永恒光芒。由即日起至5月8日，凡於香港周大福門市購買指定母親節產品單件滿3,800元，即可以優惠價800元換領Blooms & Blossoms精美花束(原價1,200 元)，數量有限，換完即止。