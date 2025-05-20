《地球夢工廠》第四集即將登場 香港可持續建築：打造綠色城市的未來

YouTube 頻道《地球夢工廠》於5月20日推出第四集，主題為「香港可持續建築的實踐與挑戰」。本集特別邀請施耐德電氣（香港）有限公司的可持續發展及策略經理林蘭熹女士擔任嘉賓，與觀眾分享香港如何透過節能建築設計、新能源科技及城市規劃，推動更可持續的都市發展。同時，節目亦會探討經數碼化（All-Digital）及電氣化（All-Electric）的綠色建築，如何改善居民生活質素和降低碳排放，並為城市未來帶來更多可能性。 作為全球人口最密集的城市之一，香港的建築物的用電量佔全城市約90%，而碳排放量則佔超過50%。在這樣的背景下，推動可持續建築成為一項巨大挑戰。節目中，林蘭熹女士剖析香港高密度城市在建築節能方面的困難，例如高層建築的能源消耗及極端天氣對建築設計的影響，並分享如何透過創新科技和設計理念解決這些問題。她表示，高效的節能建築系統與適應氣候變化的建築方案，將是未來城市發展的必要條件。

節目介紹多項綠色建築的關鍵要素，包括可持續性、彈性、效率及以人為本。同時，林蘭熹女士解釋在新能源格局中的重要技術，例如微電網（Microgrid）和電池儲存等，將電動車充電基礎設施的容量、可及性、可靠性、效率和可持續性融為一體。香港的綠化屋頂與垂直花園項目也成為討論重點，這些設計不僅能改善空氣質素和降低城市熱島效應，而且能為居民提供舒適的生活環境。 在本集節目中，觀眾可以了解可持續建築的成功案例。林蘭熹女士分享施耐德電氣早期已利用物聯網（IoT）和人工智能（AI）等科技，協助太古地產履行以科學為基礎的減碳承諾。當中包括透過雲端智能能源管理平台，為太古地產於香港及中國內地的多棟物業組合進行各種數據分析和管理模式，提升跨地區地產項目的日常營運及能源效益，並創造低碳、可持續發展的樓宇環境。

除了技術層面的討論，節目還重點展示可持續建築對社區生活的正面影響。綠色建築不僅能幫助居民降低電費和水費等能源支出，其自然採光與良好通風的設計還能提升居住舒適度。這些內容將讓觀眾了解到，可持續建築不僅是一項環保選擇，更是提升生活質素的重要一步。 節目最後，林蘭熹女士會向觀眾分享如何支持香港的綠色建築發展。她建議在購房或租賃時優先選擇獲得綠色建築認證的物業，而市民可考慮在家中進行簡單的節能行動，例如安裝高能源效益的電器產品，或在夏天時調校並維持空調室溫在攝氏24至26度。此外，支持政府及企業推動的節能建築政策，並積極參與相關的公眾諮詢活動，亦是助力香港綠色發展的重要途徑。

《地球夢工廠》以每周更新的形式推出，第四集以粵語播出，片長約30分鐘。節目製作團隊希望通過這一集，讓觀眾了解到建築與可持續發展的緊密聯繫，並啟發更多人一同身體力行，為香港的綠色未來作出貢獻。最後，特別鳴謝梁樂燊同學為是次YouTube頻道《地球夢工廠》提供豐富資料。立即訂閱《地球夢工廠》，與我們一起探索更多環保議題！