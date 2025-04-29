《地球夢工廠》首集登場 探討世界地球日與香港的綠色行動

由香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處與氣候工匠攜手打造的全新YouTube頻道《地球夢工廠》，於4月29日震撼推出首集。首集以「世界地球日的意義與本地行動」為主題，邀請環保團體綠色和平的代表伍漢林先生 - 綠色和平項目主任作為嘉賓，為觀眾帶來一場深入的環保對話。 伍漢林先生在節目中分享世界環境日的背景與重要性，並以專業視角探討極端天氣對香港社區和野生動物的深遠影響。近年來，隨著氣候變化導致颱風、暴雨等極端天氣頻發，香港不僅面臨基建和經濟層面的挑戰，社區和自然環境也受到前所未有的壓力。伍漢林先生剖析這些氣候現象對我們生活的具體影響，並啟迪觀眾重新審視自己的行動如何影響環境。

同時，節目聚焦年輕人在推動環境變革中的角色。作為社會變革的中堅力量，年輕一代正通過創意與行動，讓環保成為生活方式的一部分。伍漢林先生分享一些全球及本地年輕人在環保行動中的成功案例，並探討如何通過日常實踐，讓更多人加入應對氣候變化的行列。他強調，年輕人的創意與熱情，不僅能讓環保行動變得更有趣、更具吸引力，也能帶動整個社區向可持續未來邁進。伍漢林在節目中呼籲社會各界人士積極參與應對氣候變化的行動，在各自的崗位上貢獻力量。他同時也期望政府在制定下一份氣候行動藍圖時，能夠展開更廣泛的公眾諮詢，積極吸納來自社會各方的意見，尤其要重視年輕一代——我們的未來主人翁——的聲音和想法

此外，伍漢林先生將結合綠色和平的專業經驗，分享這些行動對全球氣候行動的啟發，並呼籲更多人參與其中。節目主要集中討論: ● 今年世界環境日的主要主題或重點是什麼，為什麼它們特別重要？ ● 極端天氣事件如何影響野生動物，社區可以採取什麼措施來減輕這些影響？ ● 年輕人在推動環境變革中扮演什麼角色，他們如何能參與當地的努力？ ● 能否分享一些成功故事或例子，說明社區參與或學生活動如何帶來積極的環境成果？ ● 您如何建議個人平衡自己的生活方式選擇與環境可持續性所需的更大系統性變化？

「我認為，《地球夢工廠》的誕生正是香港邁向綠色未來的重要一步。氣候變化是一個全球性的挑戰，但我們每個人都能從本地行動開始，為地球的可持續發展作出貢獻。作為一個高度城市化的社會，香港擁有獨特的條件和機遇，去探索如何利用創意解決環保問題。透過這個頻道，我們不僅可以學習更多關於氣候問題的知識，還能看到身邊的成功案例，從中汲取靈感，實踐於我們的日常生活中。我相信，只要每個人都願意參與，綠色未來並非遙不可及，而是可以成為香港的核心價值之一。」

《地球夢工廠》以粵語播出，首集片長約30分鐘，並以每周更新的形式推出。這個頻道不僅是一個分享環保知識的平台，更是一個啟發行動的起點。立即訂閱頻道，與我們一起攜手探索綠色未來，從今天開始實現改變！最後，梁樂燊同學亦為是次YouTube頻道《地球夢工廠》提供豐富的資料。