「城市墨象」：香港新墨協會第四屆會員展

香港新墨協會(新墨)於1月10至13日在賽馬會創意藝術中心L0, L1,中庭，舉辦第四屆會員展 — 「城市墨象Urban Rhythms」。旨在以水墨藝術為媒介，切入當代都市生活的核心，探索其與急促都市節奏對話的無限可能。展覽將匯聚協會20位會員、六位顧問（益行老師、廖井梅老師、楊國芬博士、王純杰院長、李尤猛先生，以及蛙王（郭孟浩））及兩位特邀水墨大師（徐子雄老師與朱興華老師）的力作，共同詮釋城市中的紛繁情感與能量流動。新墨相信，水墨的生命力正在於其無窮的包容與演化能力，希望觀眾能感受到水墨如何生動地呼吸在當下，並從中照見自身與這座城市共生的情感與記憶。

地點：賽馬會創意藝術中心（九龍石硤尾白田街30號）