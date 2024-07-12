「大仙約你逛書展」 嗇色園再度參與香港書展

嗇色園今年將第二度參展「香港書展」（攤位：Hall 1A-C16，心靈書區），向公眾介紹黃大仙信俗、道教文化，以及嗇色園的善業發展與資訊。今年嗇色園攤位設於「心靈書區」，攤位整體設計套用了傳統中式建築設計，正門以黃大仙祠內的「金華分蹟牌坊」為主題，希望將黃大仙文化帶入書展。

攤位近半位置會舉辦小型展覽，展出嗇色園歷年出版著作，亦有展板介紹嗇色園百年來在文化、宗教、教育、醫療、社會服務等範疇所作出的貢獻。2024年正值嗇色園中醫贈醫施藥一百周年，場內將會展出與中醫服務相關的歷史文物，其中大部份更是首次展出！今年7月嗇色園推出適合親子閱讀的最新著作《孩子人生的啟悟：黄大仙師十訓故事篇》，並於7月19日（星期五）於會展舉行「新書推介會」。嗇色園攤位亦會展出14本請領書目，以及22本免費結緣書目。涵蓋嗇色園歷史及黃大仙信俗、嗇色園宗教、嗇色園醫療、教育及社會服務、道教文化與學術等範疇。嗇色園攤位將於不同日子舉行多個中華文化藝術工作坊，亦會於7月20日（星期六）上午11時舉辦中醫養生及食療講座，以及提供免費中醫問症。此外，香港貿發局更推出五元現金優惠券，嗇色園亦推出限定電子優惠券，歡迎購書時使用。

