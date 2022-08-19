「大昌煮意 x 鴻福堂」店中店登場

鴻福堂與大昌食品驚喜聯乘，率先在深水埗的大昌食品概念店推出「大昌煮意 X 鴻福堂」店中店，讓顧客更方便購買鴻福堂的無添加養生食品。更多店中店將陸續於大埔廣福村及更多地點登場！同時，鴻福堂專櫃已登陸其他36間大昌食品分店，為客人呈獻多款熱賣產品！由即日至９月１４日，購買鴻福堂產品滿$100或以上，送指定無糖自家涼茶1支（價值$26）（東涌逸東商場、奧海城、灣仔道、西灣河成安街除外）或購買鴻福堂產品滿$68或以上，送指定無添加健康飲品1支（價值$9.5）

大昌食品分店 - 鴻福堂專櫃地址：https://bit.ly/3Qoq5Xd