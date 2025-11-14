「大灣區9+2美業互聯互通發展平台」啟動

大灣區（香港）美髮美容行業總會聯合會長葉惠敏表示，平台的成立標誌著區域美業合作的重要里程碑，此平台凝聚除了大灣區十一城市外，亦有其他城市的美容美髮業界加入，香港作為中西交流的國際窗口，可以幫助內地品牌「走出去」，同時讓業界接觸全球最新的產品與技術。

香港美容業界聯合主辦的 「聯通智慧・連接灣區・綻放亞洲」主題論壇於11月13日及14日正式舉行，並同時啟動 「大灣區9+2美業互聯互通發展平台」，標誌著大灣區美容產業邁向資源互通與區域協作，意味著大灣區美容產業進入新階段，共同推動香港成為亞洲「美業之都」。

她指出，香港有著中外文化背景、法制建全，有利帶領大灣區美業界推向更正規、更國際化的層次。總會計劃舉辦更多國際性交流活動及法制研討會，明年希望邀請東南亞國家的專家分享，以協助業界「取長補短」。

大灣區（香港）美髮美容行業總會聯合會長陸惠芳指出，這平台的首要目標是凝聚大灣區「9+2」城市的力量，藉此互聯互通發展平台團結業界，促進美業界資源共享與資訊互通，增加國際的交流，在當前的經濟環境下協作共贏。

平台反映出業界的活力

日本健美品牌 ALEN International 創始人兼會長川森重樹表示，香港集中了美業界的翹楚，並可以在大灣區9＋2城市中發揮超級聯繫人角色。他覺得平台的成立反映出業界的活力，而這種活力不單止感染9＋2 城市，更可以感染國際業界，亦為業界帶來巨大商機。

他論及業內發展的重要元素，衛生安全要有嚴格基準，所以資源投放在研發上是很重要，產品不單只要有即時效用，長期使用都可維持效果及安全，他表示，ALEN的產品是經過長達數年的潛心研發，將安全、長期效果與使用感受置於首位，以科研與耐心建立消費者信任，實現可持續發展。

「一試多證」回應國家政策融合各地業界 更可保障消費者安全

大灣區（香港）美髮美容行業總會聯合會長葉惠敏表示業界強調，安全與衛生是美容服務的基石，推行「一試多證」的首要目的在於保障消費者安全。目前大灣區內各城市的專業認證標準不一，香港並無一個統一的全面性專業認證制度，而「一試多證」正是回應國家政策，希望成為融合各地業界的手段，透過統一認證考核，可確保全行業從業員具備必要的安全衛生標準，建立消費者信心，並推動行業走向更規範、更專業的模式。