「太興 App」超筍優惠 春日產品劵

「太興 App」自推出以來廣受大眾歡迎，一站式提供集團旗下十三大品牌香港餐廳的最新資訊與優惠，結合外賣自取、外送速遞、網店購物三大功能，全面提升顧客的餐飲體驗。繼去年推出產品劵廣受歡迎，今年再接再厲，再次推出「太興 App」售賣茶木及錦麗驚喜產品券，讓您盡享精彩折扣禮遇。最好味道 一 App歎到！

茶木$5 產品券

茶木推出春季限定飲品 ——小青桔黃皮綠茶(原價$32) ，以產自台灣的茉莉綠茶為基底，加入新鮮小青桔、檸檬片和黃皮，打造清爽酸甜的口感。茉莉綠茶的淡雅花香，搭配小青桔的果香，再融入黃皮的獨特風味，層次豐富，讓人回味無窮。黃皮不僅生津止渴、潤喉消暑，更為這杯茶增添了一份清爽低卡的輕盈感。