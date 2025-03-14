「太興 App」超筍優惠 春日產品劵

「太興 App」自推出以來廣受大眾歡迎，一站式提供集團旗下十三大品牌香港餐廳的最新資訊與優惠，結合外賣自取、外送速遞、網店購物三大功能，全面提升顧客的餐飲體驗。繼去年推出產品劵廣受歡迎，今年再接再厲，再次推出「太興 App」售賣茶木及錦麗驚喜產品券，讓您盡享精彩折扣禮遇。最好味道 一 App歎到！
茶木$5 產品券
茶木推出春季限定飲品 ——小青桔黃皮綠茶(原價$32) ，以產自台灣的茉莉綠茶為基底，加入新鮮小青桔、檸檬片和黃皮，打造清爽酸甜的口感。茉莉綠茶的淡雅花香，搭配小青桔的果香，再融入黃皮的獨特風味，層次豐富，讓人回味無窮。黃皮不僅生津止渴、潤喉消暑，更為這杯茶增添了一份清爽低卡的輕盈感。
「太興 App」會員獨家優惠：由3月14日起，只需在「太興 App」以$5購買產品券，堂食惠顧茶木任何主食或套餐，即可享用這杯充滿台灣風味的春季新品！數量有限，售完即止 。(使用期至4月17日)
錦麗$1 產品券
錦麗推出春季健康美顏飲品——紅豆薏米水（原價$28）。選用紅豆和薏米，經過精心熬煮，充分釋放其天然香氣與營養。紅豆富含膳食纖維和抗氧化劑，具美顏效果，而薏米則以其消腫利水的特性受到廣泛喜愛。紅豆薏米水口感滑順，甜而不膩，為春日美顏養生最好恩物。
「太興 App」會員獨家優惠： 由3月18日起，只需在「太興 App」以$1購買產品券， 堂食惠顧錦麗任何主食或套餐，即可享用春日紅豆薏米水一杯！數量有限，售完即止。 (使用期至4月30日)