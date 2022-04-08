奇華餅家端午「粽」早鳥優惠

端午節臨近，奇華餅家率先準備各「粽」早鳥優惠，即日起至4月30日，在奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 及奇華網店，購買以下任何*兩張「五月粽禮券」即可享優惠價，包括雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽禮券 – 108元 (原價138元)；金腿鹹肉粽禮券 – 51元 (原價65元)；陳皮豆沙梘水粽禮券 – 45元 (原價58元)。顧客亦可以205元(原價265元)購買集合三款傳統口味的「種粽滋味」套裝禮券。「奇華Fans」會員購滿港幣198元正後，可獲額外加送港幣40元電子優惠券乙張。 *奇華網店優惠只限同款禮券

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