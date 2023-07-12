「學界奧斯卡」中學微電影創作大賽頒獎典禮圓滿結束

由香港中華基督教青年會、智權教育中心及香港微電影學會合辦，有「學界奧斯卡」之稱的第九屆「全港中學微電影創作大賽」今年繼續獲多隊中學生報名參賽，反應十分熱烈！經過嚴格的評審後，大會早前於城景國際舉行頒獎典禮，並公佈各組別的金銀銅獎及各個最佳獎項。

香港中華基督教青年會社會服務委員會主席潘展聰副會長於致歡迎辭時表示，大會多年來努力不懈為比賽注入新元素，使比賽朝向更高、更強的層面去推動學界微電影工作，讓比賽能夠持續發展，為參賽隊伍建立一個良好交流平台，推動學界多媒體創作的發展。最後，他更勉勵學生繼續拍攝更多具質素的電影作品，以「作品說故事」。

是次比賽主題為「青年你有SAY」，以近年熱門話題──聯合國的17個可持續發展目標（SDGs）為主題，讓同學們可以揀選最關注的議題拍攝成微電影參加比賽，以關注社區可持續發展。大會今年邀請了憑《手捲煙》成為香港電影金像獎新晉導演的陳健朗擔任宣傳大使，以及由資深編劇兼《毒舌大狀》導演吳煒倫擔任評審，兩位導演於頒獎典禮上與學生分享他們的創作經驗與拍攝點滴，並鼓勵及嘉許各組別的得獎學

生。他們亦勸勉得獎者不要自滿，吳導演更引用作家李碧華的說話，指「電影不論有什麼成績都是鋪鋪清」，每個作品都有其獨特價值，大家要有不斷創作的心，不要輕易放棄。同時，在拍攝電影時可嘗試不同的製作崗位，勇於放下身段，尋找可發揮得最好的位置。

是次比賽的部份得獎者，稍後更可與宣傳大使陳健朗共同創作新短片，陳健朗屆時將以演員及導演的身份傳授經驗，望以自身能力帶動未來一眾電影追夢者。

合辦單位：

第九屆比賽於今年3月展開，大會邀請了多名星級導師及業界專業人士，舉辦免費工作坊，包括宣傳大使陳健朗擔任導師的「導而優則演工作坊」，以及由兩位星級導師楊詩敏（蝦頭）及 方紹聰（奶仔）主持的「互動演戲工作坊」，讓同學們在新力派與資深前輩當中吸取更多經驗，進一步了解影片創作不同崗位的工作，製作出更具專業水平的作品。

比賽分為高中及初中組，每組設有金、銀、銅獎、最佳編劇、最佳導演、最佳攝影、最佳剪接及最佳演出獎，共16個獎項。除可獲得獎座、獎狀，所有獎品共值超過港幣八萬元，包括永安百貨公司現金禮券、惠康超級市場現金券、ACX Cinemas電影門券 等，得獎作品更獲安排將於8月在北角匯 ACX Cinemas 播映，讓同學們的作品搬上大螢幕。得獎作品亦有機會獲提名參加海外電影節的學生組別參賽。