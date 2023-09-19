【學界盛事｜PR 3.0 頒獎台】 全港創意公關大賽2023 頒獎典禮暨「明日公關人才大獎」揭曉 首設學生成果作品展展現創意引領商校交流

全港創意公關大賽2023頒獎典禮日前於香港生產力促進局圓滿舉行，由一眾嘉賓包括：勞工及福利局副局長何啟明先生（左六）、環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策) 梁啟明博士（右六）、立法會議員陸瀚民先生（左五）、香港生產力促進局新世代企業及技能發展總經理馮嘉寶女士、凱盈集團董事總經理兼InnoTier創辦人林曉盈女士、全港創意公關大賽召集人李彥儀女士（右五）、頒獎禮籌委會主席汪俊池先生和一眾教師籌委以及八個品牌代表等主持頒獎禮，還邀得不同校長會及家長教師會主席代表出席。 早前首輪專業評審團及企業代表從過百隊參賽者中，選出最終16 隊「明日公關」晉身最後決賽！經過一場激烈的匯報，於同日頒獎典禮上正式頒發由專業評審共同選出的大專及高中金銀銅獎和優異獎，大專組由：來自香港城市大學的BeYou 奪得金獎、香港樹仁大學的有心人奪得銀獎、香港恒生大學及香港都會大學組長的Triangle 及經大賽Match&Go計劃組成—來自香港中文大學、香港大學、香港理工大學、香港恒生大學—的5U 奪得銅獎，高中組則由：

聖公會林裘謀中學免費騎士Free Rider 奪得金獎、基督教香港信義會元朗信義中學Unika奪得銀獎、嘉諾撒聖心書院Congratulation 奪得銅獎，個人組則由香港樹仁大學歐紫珊同學奪得傑出優選作品。

而由學校、老師及品牌代表推選的「明日公關人才大獎」，得獎者包括來自：聖公會林裘謀中學的張雅婷同學、張雅欣同學、胡焯謙同學、黃卓韜同學、羅偉誠同學，來自香港樹仁大學的曾子健同學、黎麗施同學、龔貝嵐同學、來自基督教香港信義會元朗信義中學的袁卓毅同學、陳梓丞同學、來自嘉諾撒聖心書院的林子欣同學、陳祉攸同學、梁恩霖同學、王芷婷同學以及來自嶺南中學的吳佳暉同學、黃雪珊同學。

全港創意公關大賽籌委會召集人李彥儀女士

全港創意公關大賽籌委會召集人李彥儀女士致辭時恭賀所有入圍學生，並訓勉參賽者公關做事不要心存僥倖，順利和成功要全靠兩個字：「準備」。李女士亦勉勵同學，在比賽中獲得最大的資本不是獎項，是過往大賽幾個月所遇到的人與事和經歷，以及從比賽中學習到解決以及應對挑戰的方法。同時最後期望各位日後在公關行業發光發亮，協助公關專業在社會上獲得更多認同，更上一層樓！

人才培育和給予新生代機會是現時社會發展的重中之重。勞工及福利局副局長何啟明先生致辭首先感謝公關大賽主辦單位製造機會讓參賽者累積經驗、培育人才，希望日後可以繼續支持及參與大賽，又表示公關技能確實在這個世代不可缺少，無論是否進入公關行業。 全港創意公關大賽涵蓋ESG元素，推動社會可持續發展。環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策) 梁啟明博士致辭時指社會現時最需要的是創意，鼓勵同學跳出既有框架！以新的想法，放在舊的地方，能擦出不一樣的火花。梁啟明博士最後表示即是同學未贏得比賽，但比賽時所累積的經驗，就是最好的奬品。 今屆「全港創意公關大賽2023」的主題是「明日公關」。在這個變幻莫測的時代，公關面臨著無數問題需要解決。在PR3.0 的年代，要成為重要的策略推手，就需要更主動地探索新事物，運用大數據和創意、以及公關洞察力，洞察潛在價值，以不同的創意執行公關傳播。大賽籌委會特意安排不同的工作坊，請來不同星級嘉賓包括有樹大招風導演黃偉傑、資深電影監製/製片人、短視頻製作人黎麥克、創意公關MEMO PLUS PR 李彥儀聯同品牌代表，傳授行業秘笈和知識；參賽隊伍亦不負所望，使出渾身解數參與不同企劃創作和策劃，豐富多元，除詳盡的市場分析報告和公關策略，還執行種種創意，包括：拍攝微電影、企業訪談、又與人氣KOL合作Reels、更有趣可愛的濾鏡、甚至乎有線上遊戲和Board Games，更為企業撰寫ESG報告，再度為大賽帶來充滿驚喜的作品。 「明日公關人才大獎」結果出爐 「明日公關人才大獎」是今年「全港創意公關大賽2023」中的一個新增獎項。全港創意公關大賽籌委會召集人李彥儀女士指，大會希望宣揚公關不只是職業，更是「Life Skill」的理念，希望更多人掌握和了解公關技巧的重要性。「明日公關人才大獎」旨在識別和鼓勵具卓越才華、創新思維和領導潛力的參賽者。大會期望透過激勵參賽者不斷追求卓越，未來能成為公關專業領域的傑出代表。這一獎項的引入亦期望能通過對未來人才重點培訓，進一步提升公關在社會中的價值和專業地位，同時為參賽者提供更多的機會和發展平台。最後共有16位同學成功脱穎而出，勇奪「明日公關人才大獎」！

頒獎禮當日由香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院陳頴琳博士分享過往的學術研究成果，在得到全港創意公關大賽的團隊、李彥儀女士，各評判的鼎力支持底下，收集到一些寶貴的研究數據，並於美國的SOU Creativity Conferencee 上發表。陳頴琳博士承諾在未來將不斷改進有關研究數據資料，發表至學術期刊。 首設學生成果作品展展現學生多元公關企劃作品