【守護山林淨山行】健步行 行山沿途收集垃圾

美麗華旅遊與漢莎航空集團、瑞士國家旅遊局及The Mira Hotel日前攜手合辦【守護山林淨山行】流水響水塘健步行活動，鼓勵員工與家人一齊親近大自然，推動環境保育，亦達至工作與生活平衡。沿途更收集山野垃圾，教育下一代環保的重要性。美麗華旅遊積極推動綠色旅遊，【瑞士9/10天深度遊】獲瑞士國家旅遊局支持，暢遊阿爾卑斯山度假勝地~聖莫里茲，乘吊車登上「世界文化遺產」阿萊奇冰川，到訪「環保無煙城鎮」采爾馬特，乘坐「世界遺產鐵道」伯爾尼納快車，於11月至3月均有團，團費：$16999起 (網上價)。

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