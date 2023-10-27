熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 岩布仙尼 施政報告2023 香港美酒佳餚巡禮 新田真劍佑 以巴衝突 MIRROR 凱和山 SOGO Thankful Week 2023 林襄 啟德海灣 天氣 大閘蟹2023 玫瑰崗中學 好去處 網上熱話 綠色債券 流感 鍾培生 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 行山路線 樓市 日本旅遊 免費機票 深圳好去處 食譜 日圓匯率 姜濤 健身
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2023-10-27 07:30:00
日報

【守護山林淨山行】健步行 行山沿途收集垃圾

分享：

美麗華旅遊與漢莎航空集團瑞士國家旅遊局及The Mira Hotel日前攜手合【守護山林淨山行】流水響水塘健步行活動鼓勵員工與家人一齊親近大自然，推動環境保育，亦達至工作與生活平衡沿途更收集山野垃圾，教育下一代環保的重要性美麗華旅遊積極推動綠色旅遊瑞士9/10天深度遊獲瑞士國家旅遊局支持，暢遊阿爾卑斯山度假勝地~聖莫里茲，乘吊車登上「世界文化遺產」阿萊奇冰川到訪「環保無煙城鎮」采爾馬特，乘坐「世界遺產鐵道」伯爾尼納快車，於11月至3月均有團，團費：$16999起 (網上價)。  
查詢：8200 2299
www.hkmiramartravel.com

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受