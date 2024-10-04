「安佳鮮牛油」與「華嫂冰室」攜手慶祝「香港菠蘿油日」 10 月 8 日 請你歎安佳菠蘿油







「安佳鮮牛油」漫畫創作 – 《油始至終 只有你一位》 - 第 1 回【邂逅】-

故事講述安佳牛牛小姐與菠蘿包先生的初遇：由餐廳裡面一見鍾情，然後真人版菠蘿包先生走遍全港，尋覓唯一最愛安佳牛牛小姐 ... 終於兩位在華嫂冰室重遇，便一拍即合，墮入愛河。而安佳牛牛小姐與菠蘿包的愛情結晶，就是深受港人及遊客愛戴的「安佳菠蘿油」()。



《10 月 8 日 香港菠蘿油日》送 1,000 個「安佳菠蘿油」

為慶祝「香港菠蘿油日」，「安佳鮮牛油」與華嫂冰室合作，於 4 間華嫂分店，送出共 1,000 個「安佳菠蘿油」，與食客分享這份經典美味。凡於指定時間內，惠顧任何堂食每單滿$98，即送「安佳菠蘿油」1 個。數量有限，送完即止。



華嫂分店

地址

活動時間

屏山

天水圍蝦尾新村 121 號地舖

10:00-14:00

觀塘

觀塘敬業街 55 號皇廷廣場地下 1 號舖

11:00-15:00

尖沙咀

尖沙咀加連威老道 10 號加威中心地舖

14:00-18:00

灣仔

灣仔謝斐道 272 號杜智臺地下 3-4 號舖

14:00-18:00

香港 - 2024年10月4日 - 安佳鮮牛油，為茶餐廳製作菠蘿油的首選牛油，深受廚師和食客愛戴及信賴。安佳最新的「油始至終，只有你一位」推廣活動，於 10 月 3 日，以真人版「菠蘿包先生走遍全港尋找最愛」，連結網上漫畫宣傳，瞬間誘發網民瘋傳。此外，為慶祝 10 月 8 日「香港菠蘿油日」，更夥拍華嫂冰室，送出共 1,000 個「安佳菠蘿油」。並於 10 月 20 日在於華嫂冰室獨家推出限量版安佳牛牛盲盒 – 可愛牛牛抱著菠蘿油、西多士及鮮油多士的香港經典美食模型以供換領，極具收藏價值！故事講述安佳牛牛小姐與菠蘿包先生的初遇：由餐廳裡面一見鍾情，然後真人版菠蘿包先生走遍全港，尋覓唯一最愛安佳牛牛小姐終於兩位在華嫂冰室重遇，便一拍即合，墮入愛河。而安佳牛牛小姐與菠蘿包的愛情結晶，就是深受港人及遊客愛戴的「安佳菠蘿油」( 即睇感人結局 為慶祝「香港菠蘿油日」，「安佳鮮牛油」與華嫂冰室合作，於 4 間華嫂分店，送出共 1,000 個「安佳菠蘿油」，與食客分享這份經典美味。凡於指定時間內，惠顧任何堂食每單滿$98，即送「安佳菠蘿油」1 個。數量有限，送完即止。

10 月 20 日起，凡在華嫂冰室 4 間分店*，惠顧「安佳菠蘿油」、「招牌菠蘿包」或「鮮油奶多」，即可加 HK$30 換領精緻盲盒 1 個，3 款模型為 – 安佳牛牛配菠蘿油、西多士及鮮油多士，萌萌造型加上香港經典美食，勢必造成換購熱潮！而每售出一個盲盒，部分收益將撥捐慈善機構，用作保育香港黃牛，讓愛心與美味同行。數量有限，換完即止。*尖沙咀、灣仔、觀塘及屏山分店。「安佳鮮牛油」與華嫂冰室的合作，不僅是對美食的熱情，更是對香港飲食文化的珍視。華嫂冰室創辦人華嫂，初時在元朗接手父親茶檔生意，以供應菠蘿油、奶茶等地道香港美食，深受食客支持；近年更將品牌年輕化，並拓展分店至尖沙咀及灣仔，不但於小紅書大受熱捧，更連續兩年在大眾點評「必吃榜」上榜。是次聯乘企劃，藉著「安佳鮮牛油」生動有趣的漫畫《油始至終 只有你一位》，菠蘿包先生千辛萬苦最終於華嫂冰室找尋到最愛的安佳牛牛，展現出華嫂冰室對製作港式美食，採用優質食材及傳統手藝的堅持，並致力將這份香港味道及茶餐廳的飲食文化，傳承給年輕一代，並向海外發揚光大。讓我們一起感受每一口菠蘿油中，所蘊藏的美味與人情味；並細嚐「安佳鮮牛油」與菠蘿包的浪漫故事，慶祝「香港菠蘿油日」！