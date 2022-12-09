工展會必試 創新科技「eefit依飛微觀物理技術」

eefit依飛以創新科技「eefit效能場導入技術」，半服務半零售形式為大眾服務，為大眾達至舒痛．逆齡．免疫效果。eefit依飛專利技術具有非入侵性及零藥性的特點，釋放4-20微米波長的振動頻率，與人體內部的水份子產生同頻共振，達至改善人體血液微循環，提升免疫力。科研實證，eefit依飛專利技術舒緩長新冠症狀，調節腸道微生態，及改善關節問題。由即日至2023年1月1日親臨第56屆工展會攤位(號碼:4C06-4C06a)，即可免費體驗eefit依飛能量功效。

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