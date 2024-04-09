《年少日記》現實版 英文補習名師遇挫折仍堅守初心 願與 DSE考生共勉之

去年在香港大熱的電影《年少日記》中的10歲男孩角色鄭有傑，童年時被霸凌的故事令英文補習老師林柏勤（Spencer Lam）回憶了自己童年相似的經歷—同學對他言語侮辱、在他頭上淋水……他慶幸遇上良師，激勵他不再消沉，並走上正路，因此改變了Spencer對學習、生活的態度，令他感受到被關注的溫暖，自此希望也可以變成別人的「心靈導師」。Spencer發奮讀書後終在2012年首屆DSE中取得31分的佳績，他更以港大心理學一級榮譽成績畢業。大學畢業後，Spencer從事銀行工作不久後覺得並不合意，毅然辭去這穩定工作，投身全職補習事業，與拍擋創辦補習中心，無忘初心，希望幫助更多學生。

29歲的Spencer有近10年教學經驗的英文補習老師，歷年來曾教授超過8,000個學生。但公司發展到後期，Spencer與拍檔出現分歧，尤其在推行義教方面。由於懷疑出現拖糧的問題，所以他便忍痛退出自己付出了很多心血創業的公司。Spencer其實背負著不少壓力，他是家中的經濟支柱，還需要照顧自閉症弟弟。

最後他休息後在2月中旬重新起步，開辦Spencer Lam工作室，還與非牟利機構合作，啟動多場義教課堂。「我出身基層住公屋，能理解基層學生的需要。我喜歡教書，也相信『君子愛財，取之有道』，補習社不只是為有錢人而設，回饋社會教基層學生也是我走上教學路的初心。」