「後疫症時期公關行業前景調查」結果發布： 招聘及挽留人才成公關行業後疫症時期最大挑戰

香港公共關係專業人員協會與香港恒生大學傳播學院合作，於2023年2月20日至2023年3月24日期間，透過問卷進行「後疫症時期公關行業前景調查」，旨在了解新冠疫情對公關行業的影響，並探討業界在後疫症時期所面臨的挑戰和機遇，讓公關從業員為疫情後復常的發展作出準備。

該調查成功訪問了合共362名公關及相關行業的從業員，結果顯示，近八成受訪者認為公關行業在後疫症時期所面臨的最大挑戰為招聘及挽留人才；同時，大部分受訪者認為，後疫症時期的公關人才必須掌握危機管理及數碼傳播兩大主要技能；此外，過半受訪者認為其公司或機構在未來12個月內開拓或保持在大灣區的業務發展並非首要考慮。

香港公共關係專業人員協會執委張一心表示，調查結果不僅突顯了公關行業『搶人才』及挽留優秀專才的迫切性，還提醒公關從業員必須掌握危機管理及數碼傳播的技能，才能在後疫症時期開拓更多機遇。

香港恒生大學傳播學院表示：「傳播學人才在社會不可或缺，後疫症時期更突顯這個專業的重要性，而恒大傳播學院提供的課程正好結合商業、傳播科技、新聞及企業傳訊的元素，有助培訓學生掌握新媒體專業知識及技能，為公關界及各行各業提供人才培訓，有助學生日後工作發展。」學院又認為，政府可以考慮增撥資源在「指定專業／界別課程資助計劃」之上，讓更多年青人有機會得到學院專業培訓，解決業界人才不足的問題。

根據調查結果，新冠疫情為業界帶來最大的三項重要轉變為：一、網上平台迅速發展（80.9%）；二、危機管理的重要性大幅增加（50.8%）；及三、持份者的期望及要求日益備受重視（39.8%）。而在疫情之下，受訪者認為最重要的三項公關功能為社交媒體管理（80.7 %）、危機管理與溝通（57.7%）及傳媒關係管理（51.7%）。此外，業界普遍認為，公關行業在後疫症時期所面臨的最大挑戰包括：招聘及挽留人才（79.0%）、危機管理與溝通（49.7%）、重建或保持品牌聲譽（46.7%），以及社交媒體管理（46.4%）。而在公關人才在後疫症時期必須掌握的技巧方面，超過八成受訪者確認數碼傳播技巧的重要性（83.1%），以創意思維說好故事為居其次（80.7%），其後為與持份者合作的能力（58.6%）。調查亦問及受訪者對於其公司或機構於大灣區開拓或保持業務發展的看法，超過六成（61.6%）認為這部分在未來12個月內並非首要考慮。

香港公共關係專業人員協會執委尹美玉表示，公關行業人才流失的原因複雜，目前而言最明顯是中層出現斷層，8至10年經驗的人才大幅流失，導致青黃不接。除了挽留人才，吸納新血亦很重要，業界需要注重後輩傳承，培育一批接班人，未來業界會加強與學院合作，培訓有抱負及傳訊技能的新一代公關，希望他們畢業後可以馬上投身業界，與職場接軌。至於如何做到，她就認為業界須與院校緊密合作、與時並進，了解現時業界實際環境和工作情況。她又指，協會今年的「香港公共關係獎」加設了專上學生獎項類別，以表揚一些公關新星， 冀藉此提升新生代公關水平。