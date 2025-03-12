「心樂集」以音樂體驗大灣區文化 六位年輕作曲人入選作品3.15展演

「心樂集」是香港中樂團特別為培育青年作曲家而設立的平台，今年有六首歌曲入圍，由香港中樂團的藝術家們演奏。

「心樂集」是香港中樂團特別為培育青年作曲家而設立的平台，作為年輕作曲家的夢工場，每年樂團都會遴選新晉作曲人提交的優秀作品，再以「心樂集」音樂會方式公開演出。今年共有六首入選作品，將於3月15日在上環的香港中樂團演奏廳展演，其中兩首來自大灣區城市的參加者。樂團期望觀眾能一同感受香港和大灣區城市六位年輕作曲人不同的音樂世界。

成立 26 周年 徵曲伸延大灣區城市

在1999年成立的「心樂集」，今年踏入第二十六年。據負責是次演出的指揮、全球首屆國際中樂指揮大賽冠軍、香港中樂團客席常任指揮孫鵬表示，「心樂集」成立的宗旨是發掘本土作曲家，以及讓年輕作曲家投身到中樂的創作當中，樂團更在去年開始首次將徵曲範圍擴展至大灣區其他城市。

「這次我們徵集了許多優秀作品，並認真甄選了其中六首，都是來自香港和大灣區城市的青年作曲人。他們的教育背景都不太一樣，有來自香港中文大學的，也有來自廣州星海音樂學院的。」孫鵬指揮說。雖然六位作曲人不同年齡、不同教育背景，但是他們這次的創作主題都聚焦大灣區。