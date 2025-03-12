「心樂集」以音樂體驗大灣區文化 六位年輕作曲人入選作品3.15展演

「心樂集」是香港中樂團特別為培育青年作曲家而設立的平台，作為年輕作曲家的夢工場，每年樂團都會遴選新晉作曲人提交的優秀作品，再以「心樂集」音樂會方式公開演出。今年共有六首入選作品，將於3月15日在上環的香港中樂團演奏廳展演，其中兩首來自大灣區城市的參加者。樂團期望觀眾能一同感受香港和大灣區城市六位年輕作曲人不同的音樂世界。
成立26周年 徵曲伸延大灣區城市
在1999年成立的「心樂集」，今年踏入第二十六年。據負責是次演出的指揮、全球首屆國際中樂指揮大賽冠軍、香港中樂團客席常任指揮孫鵬表示，「心樂集」成立的宗旨是發掘本土作曲家，以及讓年輕作曲家投身到中樂的創作當中，樂團更在去年開始首次將徵曲範圍擴展至大灣區其他城市。
「這次我們徵集了許多優秀作品，並認真甄選了其中六首，都是來自香港和大灣區城市的青年作曲人。他們的教育背景都不太一樣，有來自香港中文大學的，也有來自廣州星海音樂學院的。」孫鵬指揮說。雖然六位作曲人不同年齡、不同教育背景，但是他們這次的創作主題都聚焦大灣區。
不同年齡背景 創作聚焦大灣區主題
這次入選的六首作品分別是：為笛子、二胡、琵琶與箏而作《羅浮夢》 陳帥克曲（香港），其靈感來源於唐代柳宗元的軼聞奇事集《龍城錄》，以表達人們對於好景不常，人生如夢的哲思與感慨；《雲清粵茗賦》 崔瀚琛曲（廣州），取材自廣東音樂《旱天雷》，靈感源於作曲人兒時記憶中的廣東早茶。
《醉龍亂舞》張浩銘曲（香港），靈感來自起源於中⼭⻄區的長洲村，⼜名醉⿓舞的傳統舞蹈表演，因舞⿓者起舞時須處於「醉態朦朧」的狀態，以舞出醉⿓的神髓⽽得名；《絲路繁花》 羅彥瑾曲（香港），向觀眾講述一段生動立體的大灣區海上絲綢之路故事。
放飛夢想搖籃 培育大批知名作曲家
《蔚藍深處的時間膠囊》 鄭恩哲曲（香港），是一個與海洋對話的音樂旅程，靈感來自「南海一號」那遙遠而神秘的沉船故事。至於《序曲：鵬翼之下》徐欣馳曲（深圳），講述被譽為中國科技之城的深圳，極具活力和科幻感。在鯤鵬翼展的庇佑和籠罩之下，深圳未來將會誕生更多奇蹟！
孫鵬指揮表示，「心樂集」作為一個讓年輕作曲家夢想成真的基地，以及放飛夢想的搖籃，至今已培育出一大批在國內和國際上非常出名和優秀的作曲家。他呼籲大灣區所有的年輕作曲人積極參與香港中樂團的「心樂集」，實現夢想！