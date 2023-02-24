「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」2023

每年復活節愉景灣都會舉行「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」親子活動，今年活動將於4月7至8日舉行，約定3至10歲小朋友一起來到大白灣沙灘發掘彩色復活蛋，大會準備了逾30,000份精美獎品及特別大獎，總值逾一百萬港元。愉景廣場更特設遊戲區，提供各種精彩活動及遊戲，讓大家可玩足一日。小朋友更可於復活節主題打卡位影相並上載相片參與網上遊戲贏獎品。由即日起可於香港愉景灣酒店預訂「復活節沙灘獵蛋住宿優惠」，推廣期為4月6至8日，只需3,388元起。另Café bord de Mer & Lounge設復活節燒烤自助晚餐，成人每位收費738元。

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