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市場資訊
2024-06-30 14:50:00

慶祝回歸27週年 「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」 品嚐獨特甜品文化 DIY經典小吃

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中國香港文化體育旅遊協會主席林鄧雯蕙女士和一衆嘉賓主持開幕儀式，與市民共迎回歸祖國27周年。

為慶祝香港回歸祖國27週年的大日子，各界推出多項活動及優惠，中國香港文化體育旅遊協會在黃大仙舉辦別開生面的甜品市集「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」，現場設有多個攤位，以香港獨特的甜品文化為主題，展現香港東西方融合的魅力，更有小食工作坊，讓市民親身製作經典小吃。商戶亦準備了各式各樣的優惠，務求令市民盡興而歸！

多個特色甜品攤位   工作坊傳承傳統技藝

香港擁有悠久的糖藝甜品傳統，結合中西文化，「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」現場設有超過30個特色甜品攤位，售賣各款傳統中式甜品、創新甜點以及融合中西元素的精品糕餅，包括龍鬚糖、糖蔥餅、冰糖葫蘆、蝴蝶酥，還有創意十足的果汁海燕窩及花字糖等，定能滿足市民的味蕾。

港區人大代表李慧琼議員，飲食文化大師尹達剛師傅和立法會林振聲議員等出席「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」活動，推廣以港式甜品說好香港故事。

龍鬚糖作為古時的御用甜點，要從麥芽糖仔細抽煉出成千上萬條細緻綿密的纖絲，需要巧手及熟練工藝。本地手藝工匠會在傳統小食工作坊，示範製作龍鬚糖，讓市民深入了解傳統工藝，更有冰糖葫蘆及雪花酥教學，市民親身體驗之餘，亦可以將技藝傳承。
各大商戶準備了多款優惠與市民同享回歸喜悅，包括指定飲品買一送一、日本布甸7送1、及指定產品7.1折優惠等等。凡於美食攤位消費，即可獲印章一個，儲滿4個印章即可參加巨型扭蛋機活動。現場更特別設置高逾1.5米的巨型糖果打卡裝置，裝置採用繽紛奪目的顏色設計，營造出甜蜜夢幻的氛圍。

「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」於6月28日至7月1日一連四天在黃大仙廣場舉辦，獲黃大仙區議會及黃大仙民政事務處支持。中國香港文化體育旅遊協會主席林鄧雯蕙女士表示：「香港這個融匯中西的國際大都會，迎來回歸祖國第27周年，我們非常期待市民踴躍參與這個歡樂慶典。」是次活動免費入場，歡迎市民及遊客蒞臨參加，一同感受香港獨特的文化魅力。

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活動詳情如下:
日期:2024年6月28日 （星期五）至7月1日 （星期一）
時間:下午2時至晚上10時（6月28日）
        中午12時至晚上10時（6月29日至7月1日）
地點: 黃大仙廣場（竹園龍翔道，鄰近港鐵黃大仙站A出口上蓋）

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