慶祝回歸27週年 「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」 品嚐獨特甜品文化 DIY經典小吃

為慶祝香港回歸祖國27週年的大日子，各界推出多項活動及優惠，中國香港文化體育旅遊協會在黃大仙舉辦別開生面的甜品市集「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」，現場設有多個攤位，以香港獨特的甜品文化為主題，展現香港東西方融合的魅力，更有小食工作坊，讓市民親身製作經典小吃。商戶亦準備了各式各樣的優惠，務求令市民盡興而歸！
多個特色甜品攤位 工作坊傳承傳統技藝
香港擁有悠久的糖藝甜品傳統，結合中西文化，「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」現場設有超過30個特色甜品攤位，售賣各款傳統中式甜品、創新甜點以及融合中西元素的精品糕餅，包括龍鬚糖、糖蔥餅、冰糖葫蘆、蝴蝶酥，還有創意十足的果汁海燕窩及花字糖等，定能滿足市民的味蕾。
龍鬚糖作為古時的御用甜點，要從麥芽糖仔細抽煉出成千上萬條細緻綿密的纖絲，需要巧手及熟練工藝。本地手藝工匠會在傳統小食工作坊，示範製作龍鬚糖，讓市民深入了解傳統工藝，更有冰糖葫蘆及雪花酥教學，市民親身體驗之餘，亦可以將技藝傳承。
各大商戶準備了多款優惠與市民同享回歸喜悅，包括指定飲品買一送一、日本布甸7送1、及指定產品7.1折優惠等等。凡於美食攤位消費，即可獲印章一個，儲滿4個印章即可參加巨型扭蛋機活動。現場更特別設置高逾1.5米的巨型糖果打卡裝置，裝置採用繽紛奪目的顏色設計，營造出甜蜜夢幻的氛圍。
「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」於6月28日至7月1日一連四天在黃大仙廣場舉辦，獲黃大仙區議會及黃大仙民政事務處支持。中國香港文化體育旅遊協會主席林鄧雯蕙女士表示：「香港這個融匯中西的國際大都會，迎來回歸祖國第27周年，我們非常期待市民踴躍參與這個歡樂慶典。」是次活動免費入場，歡迎市民及遊客蒞臨參加，一同感受香港獨特的文化魅力。
活動詳情如下:
日期:2024年6月28日 （星期五）至7月1日 （星期一）
時間:下午2時至晚上10時（6月28日）
中午12時至晚上10時（6月29日至7月1日）
地點: 黃大仙廣場（竹園龍翔道，鄰近港鐵黃大仙站A出口上蓋）