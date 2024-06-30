慶祝回歸27週年 「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」 品嚐獨特甜品文化 DIY經典小吃

為慶祝香港回歸祖國27週年的大日子，各界推出多項活動及優惠，中國香港文化體育旅遊協會在黃大仙舉辦別開生面的甜品市集「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」，現場設有多個攤位，以香港獨特的甜品文化為主題，展現香港東西方融合的魅力，更有小食工作坊，讓市民親身製作經典小吃。商戶亦準備了各式各樣的優惠，務求令市民盡興而歸！

多個特色甜品攤位 工作坊傳承傳統技藝

香港擁有悠久的糖藝甜品傳統，結合中西文化，「黃大仙Chill甜絲絲慶回歸」現場設有超過30個特色甜品攤位，售賣各款傳統中式甜品、創新甜點以及融合中西元素的精品糕餅，包括龍鬚糖、糖蔥餅、冰糖葫蘆、蝴蝶酥，還有創意十足的果汁海燕窩及花字糖等，定能滿足市民的味蕾。