“新機遇 新發展”寶安區2023年經貿交流合作會2月17日在港舉辦

2月17日，“新機遇 新發展”寶安區2023年經貿交流合作會在香港君悅酒店舉辦，乘著全面恢復通關的利好之勢，向香港各界介紹寶安，深入推進寶安與香港的經貿往來合作，攜手開拓市場，互利互惠，共贏發展，同創灣區未來。深圳市寶安區委書記王守睿，香港特別行政區政府律政司副司長張國鈞，寶安區委常委、常務副區長孟錦錦，招商局蛇口工業區控股股份有限公司副總經理、深圳市招商會展管理有限公司董事長聶黎明在活動上致辭及推介。世界500強企業代表、香港頭部企業代表、新簽約公司代表、商協界、企業界逾300人出席交流活動。

會上，深圳市寶安區委書記王守睿表示，香港是全球第三大金融中心、面向世界的科技創新中心和貿易中心，現代服務業底蘊深厚，原始創新能力強。寶安是深圳的製造業大區，深圳市“20+8”戰新產業集群中，有“17+2”重點部署在寶安，半導體和積體電路、新能源等6個集群增加值深圳市排名第一。兩地有非常好的產業，非常好的企業，非常強大的資本，更有非常好的合作機會，大商業大流通的優勢已在逐步形成，讓香港和寶安緊密攜手、互通有無、優勢互補、協同發展，為兩地企業發展提供更廣闊的舞臺，更多發光的機會，助力兩地城市繁榮昌盛。

香港特別行政區政府律政司副司長張國鈞表示，香港和深圳向來都是好拍擋、好兄弟，深圳由四十多年前發展為現在世界領先的城市，創造經濟的奇跡；香港自戰後慢慢蛻變成為現在國際金融、物流和商貿中心。香港、深圳可以說是“強強聯手”，現在更一起攜手建設大灣區，發展世界其中一個最好的灣區。而寶安區一直回應深圳全市上下“拼經濟”的步伐，一直努力向外招商，對深圳的發展可以說一直發揮關鍵作用，貢獻功不可沒。在二零二一年九月，國務院公佈了《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，擴展前海合作區範圍，當中包含寶安區內多個重點發展區，讓香港專業服務為各商業活動提供服務。

運連網香港有限公司董事長王超軍認為此行收穫滿滿：「今天在會場瞭解到寶安有一個黃金內灣的發展規劃，這對香港來說是一個新的重大發展方向，香港與內地在跨境運輸和航空方面合作很多，通過此重點推介，我們可以共同探討在黃金內灣和高端航空業發展方面如何做高增值發展。」

與會嘉賓紛紛表示，此次交流會釋放出寶安與香港經貿、文化合作交流方面的信心和決心，從中感受到寶安向香港傳遞出的十足誠意和真摯邀請。