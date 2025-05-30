【旅遊保險新常態】安聯：港人旅遊模式轉變　保險從「可選」變「必需」

Allianz Partners 香港地區總經理 Greg Plifka

隨着疫情後旅遊需求急速反彈，香港旅客在面對財務壓力與潛在風險的情況下，仍積極規劃出遊。根據首屆《2025 Allianz Partners 旅遊指數》的調查結果，90% 的香港受訪者計劃於今年出遊，其中 78% 表示對財務壓力感到憂慮。該指數涵蓋 500 名香港旅客，為旅遊市場動態與風險關注提供深刻見解。 旅遊習慣轉變 短途、即興與家庭旅遊成新主流 調查顯示，50% 的香港旅客偏好亞洲內部短途旅行，平均旅程時間為 5 至 8 天。越來越多港人採取「即興出發」模式，短期內完成計劃並搶購優惠機票與住宿。此外，29% 的受訪者與家庭成員同行，反映出親子與多代同遊的興起。

「我們觀察到即興及家庭旅遊成為主流趨勢，這促使我們推出更靈活的短期保險產品與家庭團體保障計劃，特別涵蓋兒童醫療及活動取消等內容，」Allianz Partners 香港地區總經理 Greg Plifka 表示。 旅遊保險由「可選」變「必需」 90% 港人認為不可或缺 過去旅遊保險或被視為「可有可無」，但現今環境下，多達 90% 的香港旅客視之為「必需品」。Allianz Partners 指出，這一觀念的轉變不僅提升了整體市場滲透率，也促使保險業推動產品創新與數位化轉型。 Greg Plifka 表示：「旅遊保險已不再是附加選項，而是整體旅程的一部分。我們的目標是透過即時投保、智能理賠及實時風險預警系統，讓消費者無論身處何地，都能快速獲得支援。」

應對極端天氣與個人風險 產品升級回應新挑戰 根據《旅遊指數》，香港旅客對個人安全（53%）、極端天氣（52%）與遺失證件（43%）的憂慮，均高於亞太地區平均水平。為此，Allianz Partners 在保障內容中加入更多針對性條款，包括： 極端天氣保障：涵蓋天災導致的行程取消、延誤與行李損毀；

個人財物保障：包括手機、護照等重要文件遺失的賠償；

海外醫療支援：全球網絡支援，並涵蓋回港後的覆診費用。 「香港旅客對風險的敏感度非常高，因此我們調整產品設計，強化極端天氣、醫療及財物遺失等保障內容，確保客戶在每個旅程環節都能獲得妥善支援，」Plifka 補充。

社交媒體主導旅遊靈感 但旅遊科技應用率仍低 調查指出，50% 香港旅客依賴社交媒體做旅遊規劃，但僅 35% 使用旅遊安全應用程式。Allianz Partners 認為，這顯示出科技在風險管理中的應用仍有提升空間。 「我們正積極探索與應用程式平台合作的可能性，例如開發一站式旅遊安全 App，結合行程追蹤、緊急聯絡、風險提醒及理賠查詢，提升客戶體驗，」Plifka 表示。「我們亦考慮與 YouTube 等平台合作，將保險資訊嵌入旅遊內容中，更自然地提高旅客的風險意識。」 港人旅遊動機與亞太地區呈現差異 策略需本地化 《2025 Allianz Partners 旅遊指數》也揭示，72% 的香港旅客出行目的是「休息與放鬆」，較澳洲（56%）及新加坡（51%）為高。相對而言，港人對冒險旅遊的偏好（34%）明顯低於印度（61%）及日本（38%）。

「這些地區差異提醒我們，必須為香港市場設計更貼地的產品，例如針對疾病、天氣及健康風險的多層保障，並與旅遊平台及社交媒體結合，提升覆蓋率與參與度，」Plifka 強調。 結語：保障旅程每一步 保險成為旅遊體驗的一部分 隨着市場對旅遊保障的觀念轉變，Allianz Partners 預期未來將有更多本地旅客主動購買旅遊保險。透過靈活產品設計、數碼化服務與策略性合作，保險業將不僅保障風險，更提升整體旅遊體驗的質素與安心感。