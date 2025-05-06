【日本政府授勳主廚親授！「中國飲食文化大師」尹達剛呈獻「滿漢家宴」】證書課程 實習班

Towngas Cooking Centre 榮幸邀請到獲日本政府頒授「旭日雙光章」勳章的「中國飲食文化大師」尹達剛師傅，親自教授四課滿漢家宴課程。尹師傅旅居日本30餘年，擅長以四季食材融合中日飲食文化，創立「雙懷菜」料理哲學，曾任日本橫濱皇家日航大酒店「皇苑」行政總廚，現為香港「尹大師讌」主理人並創辦「大師有禮」品牌，更擔任日本NHK電視台烹飪節目客席主持及早稻田大學、學習院大學中國飲食文化客席講師。尹師傅2018年獲「日本外務大臣獎」，2021年更榮獲「旭日雙光章」勳章，課程將深入講解滿漢源流等飲食文化知識，讓學員可以體驗宮廷級粵菜藝術。
第一課
星期三 6月4日 晚上7:00－10:00
實習：雪菊鱘龍、竹溪蔬影
示範：福祿鴛鴦
第二課
星期三 6月11日 晚上7:00－10:00
實習：點心四式、王侯玉扣
示範：紫帶圍腰
第三課
星期三 6月18日 晚上7:00－10:00
實習：尚方寶飯、御扇生香
示範：瑯肝鹿脯
第四課
星期三 6月25日 晚上7:00－10:00
實習：巨海皇鮮、月影靈芝
示範：袖掩金簪
尹達剛師傅曾任日本橫濱皇家日航大酒店行政總廚，創辦品牌「大師有禮」，更是NHK電視台客席主持、早稻田大學講師！他提倡「四季調和，飲食健康」，著作《廣東菜魅力新風貌》風靡中日，更首創《紅樓非夢宴》等文化盛宴，絕對是粵菜界活字典！
經典著作：《芳草尋源》藥膳篇、《志雲 x 達剛美味飯局》
地點：TowngasCookingCentre 銅鑼灣利舞臺9樓