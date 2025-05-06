【日本政府授勳主廚親授！「中國飲食文化大師」尹達剛呈獻「滿漢家宴」】證書課程 實習班

Towngas Cooking Centre 榮幸邀請到獲日本政府頒授「旭日雙光章」勳章的「中國飲食文化大師」尹達剛師傅，親自教授四課滿漢家宴課程。尹師傅旅居日本30餘年，擅長以四季食材融合中日飲食文化，創立「雙懷菜」料理哲學，曾任日本橫濱皇家日航大酒店「皇苑」行政總廚，現為香港「尹大師讌」主理人並創辦「大師有禮」品牌，更擔任日本NHK電視台烹飪節目客席主持及早稻田大學、學習院大學中國飲食文化客席講師。尹師傅2018年獲「日本外務大臣獎」，2021年更榮獲「旭日雙光章」勳章，課程將深入講解滿漢源流等飲食文化知識，讓學員可以體驗宮廷級粵菜藝術。