「東亞銀行X藍十字保險2023香港公開劍擊錦標賽」周末舉行

由香港劍擊總會主辦，東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）及藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）聯合冠名贊助的香港劍壇年度盛事 —「東亞銀行x藍十字保險2023香港公開劍擊錦標賽」將於11月25至26日假亞洲國際博覽館11號展館隆重舉行，一連兩天的賽事亦將會在網上直播。

今次錦標賽報名人數接近1,000人，包括來自14個國家及地區的過百名海外選手，當中包括中國、澳洲、紐西蘭、韓國、新加坡及中華台北的頂尖好手。今屆比賽包括男、女子公開組和高級組的重劍、花劍及佩劍項目，充分展現劍擊運動的刺激感和精湛技巧，勢必為觀眾帶來國際頂尖級的精彩對決。此外，本屆亦設有14歲以下男、女子重劍、花劍及佩劍比賽，以培養劍擊界後起之秀，讓年輕選手們體驗國際性劍擊比賽，向世界展示他們的才華。