「東亞銀行X藍十字保險2023香港公開劍擊錦標賽」周末舉行

由香港劍擊總會主辦，東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）及藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）聯合冠名贊助的香港劍壇年度盛事 —「東亞銀行x藍十字保險2023香港公開劍擊錦標賽」將於11月25至26日假亞洲國際博覽館11號展館隆重舉行，一連兩天的賽事亦將會在網上直播。
今次錦標賽報名人數接近1,000人，包括來自14個國家及地區的過百名海外選手，當中包括中國、澳洲、紐西蘭、韓國、新加坡及中華台北的頂尖好手。今屆比賽包括男、女子公開組和高級組的重劍、花劍及佩劍項目，充分展現劍擊運動的刺激感和精湛技巧，勢必為觀眾帶來國際頂尖級的精彩對決。此外，本屆亦設有14歲以下男、女子重劍、花劍及佩劍比賽，以培養劍擊界後起之秀，讓年輕選手們體驗國際性劍擊比賽，向世界展示他們的才華。
今年將延續去年獎項安排，設有「東亞銀行x藍十字最佳劍擊運動員大獎」，以表揚在「重劍」、「花劍」及「佩劍」男、女子公開組，成績最佳的24位運動員，獎金總額超過港幣$10萬元。
香港劍擊總會主席楊穎新先生表示：「睽違多年，我們非常榮幸本屆錦標賽能夠邀請來自世界各地的頂尖劍手參賽，相信當日勢必展開一場激戰。更重要是感謝東亞銀行、藍十字保險及政府多年來為推動香港劍擊運動發展不遺餘力，其中包括大力支持『香港公開劍擊錦標賽』，提供平台及資源，讓劍手吸收經驗同時提升實力。對港隊劍擊運動員來說，他們可視香港公開劍擊錦標賽為明年世界擊劍錦標賽的熱身賽，為爭取奧運入場券作準備。」