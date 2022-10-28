「樂齡科技博覽暨高峰會」首設日本館 以創新科技改善長者生活質素

樂齡科技博覽將於11月2至5日一連四日在香港會議展覽中心舉行，香港日本人商工會議所將參加博覽，並以「人類與尖端科技共存 · 支援生活新世代護理」為主題開設首間日本館，展示如何以創新科技改善長者生活質素。

「樂齡科技博覽暨高峰會」是由香港特別行政區政府和香港社會服務聯會聯合主辦，一直致力促進樂齡科技普及應用，以應對人口高齡化及殘疾人士復康需要的挑戰。今年參展商展出的樂齡科技產品及應用方案數目皆為歷屆之冠，展品均可應用於「醫」、食、住、行，社交或工作每個生活環節。

博覽館由香港日本人商工會議所保健及醫療委員會為首，帶領11間會員機構展示相關產品、技術和服務。

日本國駐香港總領事館根據通過訪問醫療場所、與醫務人員交流等活動獲得的信息，推出集「住房、醫療、護理」為一體的「社區綜合護理系統」。屆時，場館將展出和示範社交機械人、移動支援機械人、護理食品、沐浴支援設備及居家支援護理的ICT設備等。

保健及醫療委員會主席鷲北先生表示：「香港現時超過65歲的高齡人士約143萬，佔總人口兩成，預計至2035年，比例將會上升至三成。隨著中國內地逐漸邁向人口老化，粵港澳大灣區對樂齡產品及服務需求日益殷切，將會為日本先進的樂齡服務及科技產業帶來無限商機。我們洞識並抓緊這個機遇，致力為香港市民帶來日本優質的樂齡產品及服務。

「樂齡科技博覽 暨 高峰會」 2022

博覽日期及時間：

2022年11月2日 (星期三)

上午11時 – 下午6時

2022年11月3-5日 (星期四至六)

上午10時 – 下午6時

地點：香港國際會議展覽中心，展覽廳1A-C，C103攤位

網站︰https://gies.hk

【免費入場】適合社會各界及市民大眾參觀。