「樂齡科技博覽暨高峰會2024」　11月21日至24日

展出900款創新科技產品及方案，共建年齡友善智慧城市

第八屆「樂齡科技博覽暨高峰會（GIES）」開幕禮一眾嘉賓。

「樂齡科技博覽暨高峰會」

2024

日期︰

2024年11月21日至24日



時間：

11月21日（星期四）

上午11時 – 下午6時



11月22日至24日（星期五至日）

上午10時 – 下午6時



* 最後入場時間為每日閉館前30分鐘



地點：

灣仔 香港會議展覽中心 展覽廳1A – C



網站：

gies.hk





特色主題館

主題館

簡介

遠程 X 健康新視野

(B109)

遠程技術為居家的長者及殘疾人士提供長遠及更全面的支援，亦可應用於健康管理。主題館介紹「遠程復康訓練平台」計劃的最新發展，涵蓋預防性的健康管理，讓更多長者及照顧者受惠；入場人士可成為計劃會員，參與即場健康風險評估，包括VR腦退化檢測或跌倒風險評估，及體驗遠程肢體及認知能力訓練等，助長者更靈活自主管理健康。

樂齡科技應用評估

(C317)

為了加快科技產品轉化落地應用，「樂齡科技平台」與安老及復康服務單位組成「樂齡科技應用評估基地」，推動以實證為本的應用評估項目。主題館設有「樂齡科技應用案例與評估專區」，分享社會福利署樂齡及康復創科應用基金當中的試用計劃，及創新科技署第二屆城市創科大挑戰優勝項目等案例，讓公眾了解在相關政策及社科協作下，科技落地應用的過程與成效。

長者友善城市

(A301)

探索世界衛生組織提出的「長者友善城市」理念，透過沉浸式體驗及模擬場景，讓大家了解城市生活的挑戰及障礙；並展示全球各地如何為長者創造安全便利的環境，及香港的最新發展，包括由香港特區政府發展局推動的空間數據共享平台；入場人士可參與互動裝置活動，共同推動「長者友善城市」。

照護食美食廣場

(C625)

透過不同主題區域讓公眾認識照護食吞嚥友善餐膳，包括介紹社聯照護食「區區有啖好食」概念；匯聚多家供應商展示照護食產品及服務，入場人士有機會品嚐「照護食一口餐」，並在「照護食廚房」觀賞資深廚師現場示範照護食的烹飪技巧；專業及學術團體會展示食物質地測試、營養及護理復康等相關資訊，並即場提供吞嚥困難評估及緩解方案。

耆樂童歡 科技共融

(B313)

善用科技有助支援及關顧社區上不同年齡的社群需要，今年特設「耆樂童歡 科技共融」主題館，展示適合有身心障礙的兒童使用的輔助科技產品，涵蓋日常生活、學習和復康訓練等範疇，如用於步態訓練的外骨骼、AI教育機械人等。讓長者和年輕一代善用科技提升身體功能及融入社會，期望透過科技進一步促進年齡友善及跨代共融的和諧社區。



特色展區

展區

簡介

未來．「始」刻

(C607)

展館介紹具前瞻性的科技產品、概念和計劃，與各界持份者共同探索如何善用人工智能、大數據分析等技術，關顧受眾健康管理及生活安全，並期望透過連接各類社會服務資源，進一步為市民建構一個充滿尊嚴、富有生活品質的未來。

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務

(B121)

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務邁進第二階段，展位以「租賃服務新里程」為主題，介紹服務的新轉變；並展示伙伴協作經驗，將樂齡科技進一步帶入社區。同場設置家居生活場景，展示適用於家居環境及新登場的租賃產品。

招商局「e賃務」樂齡科技租賃網站

(B117)

配合「租賃服務新里程」的主題，展位特設「自助租賃」體驗，參觀人士可透過招商局「e賃務」樂齡科技租賃網站了解產品功能特點，物色心水器材並即場登記為會員；亦介紹巡迴香港各區的招商暖邨樂齡科技地區推廣活動，期望增加市民對樂齡科技的認識及加強社區應用。

線上支援服務

(A409)

展示不同非政府機構因應長者、復康人士和照顧者需要而開展的線上服務及支援。

大學創科展區

(B132a, B213, B217-B218, B221, B224-B226, B228, B231)

滙聚本港多間大學院校，展示在樂齡科技多個領域的研究項目及成果。

中國內地展團

(B319, B413-B414, B417-B421)

滙聚透過銀髮科技夥伴計劃形式參展的中國內地展團，以及內地的獨立參展單位，展示內地的最新科技產品、技術以及前瞻性方案。

日本展團

(C209, C213, C215, C217, C219)

滙聚香港日本人商工會議所的會員，及日本的獨立參展單位，展示日本最新科技產品、技術和照護食等。

芬蘭展團

(C214,C216)

由芬蘭駐香港及澳門總領事館協助組織的展團，展示來自芬蘭的最新科技產品。

澳洲展團

(C113, C115-116, C119, C121)

由澳洲商務投資署（澳洲總領事館）及澳洲新州 ─ 新南威爾士州政府組織的展團，展示來自澳洲的最新科技產品。

香港科技園公司

(B401)

展出來自35間香港科技園區公司的創新方案，科技範疇包括健康管理、復康訓練、機械人與自動化、認知護理、跌倒風險管理、輔助科技，以及健康生活科技。特設「We Care 體驗空間」主題區，協助參觀者親身體驗不同樂齡科技如何應對各種照顧服務的現況。



香港 - 2024年11月23日 - 由香港特別行政區政府和香港社會服務聯會（社聯）聯合主辦，並由香港科技園公司協辦的於11月21日至24日一連四日在香港會議展覽中心舉行，免費入場。這個全港最大型的樂齡科技公眾教育活動，今年雲集，涵蓋遠程、人工智能、機械人、智能感應等技術，讓公眾親身體驗各類型創新科技，共同探索和建構樂齡智慧城市。今屆首次設有與兒童相關的主題館，並帶領大家探索長者友善城市，善用科技關顧不同社群的需要，期望長者、照顧者、家庭及業界共同探索智慧生活的未來。在開幕禮致辭時表示：「政府相信善用樂齡科技可以改善長者的生活質素，減輕護理人員或護老者的照顧壓力。政府在2024-25年度向『樂齡及康復創科應用基金』額外注資10億元，並擴闊其用途至適合家居使用的樂齡科技產品。我們鼓勵社福單位透過『樂齡科技博覽暨高峰會』了解最新的科技產品和方案，並善用政府資助，繼續加強應用於安老及康復服務。今年《施政報告》宣布政府會發展銀髮經濟，當中安老及康復科技產品是香港近年發展迅速的類別。『樂齡科技博覽』促進產品供應商和使用者的雙向交流，期望可以促進日後的商品化、市場化，期待中港兩地就樂齡科技有更緊密的協作關係。」表示：「社聯在過去八年一直與政府合作，建立跨界別合作平台，促進樂齡科技在香港蓬勃發展，助力國家發展智慧養老及銀髮經濟；發揮了香港在創科發展的優勢之餘，更令相關科技落地應用，造福香港居民，積極回應習主席對香港發展創科的呼籲及期望。」周和副部長衷心恭賀樂齡科技博覽暨高峰會順利舉行，期望社聯繼續支持政府良政善治，與政府同心協力，發展社會服務及智慧養老事業，造福香港及內地市民。︰「今年『樂齡科技博覽暨高峰會』的參展商及展品數量均為歷屆最多。特色主題館有關顧長幼所需的『耆樂童歡 科技共融』及『長者友善城市』；聚焦應用評估、遠程科技及照護食的主題館，及引領大家想像的『未來‧「始」刻』展館，全面展示樂齡科技的多元應用與發展潛力。主題及專題演講以『賦能未來』為主題，期待激發各界積極參與科技發展以推動長者和殘疾人士的生活。本港人口高齡化，發展樂齡科技及銀髮產業顯得尤為重要。GIES能夠繼續發揮促進交流與合作的平台作用，推動各方在樂齡科技領域展開深度合作，期待共同為長者與殘疾人士建構智慧生活的美好藍圖。」︰「科技園公司很榮幸再次協辦全港旗艦樂齡科技盛會GIES 2024，與各界攜手發揮創新科技的力量，把香港打造成一個年齡友善城市。人口老化，是香港迫切需要解決的重要挑戰，我相信樂齡科技是有效的應對方法。我們會繼續推動整個創科產業的發展，亦積極促進樂齡科技市場化，切實以科技為高齡社區帶來積極改變，努力改善長者生活，同時推動銀髮經濟，鞏固香港作為國際創科中心的地位。」︰「GIES來到第八屆，代表招商局慈善基金會參與、支持、見證樂齡科技在香港走過了八個年頭。我們很榮幸能跟社會各界夥伴攜手增進業界和大眾對創新服務的認識和應用。近年，國家持續完善安老政策舉措，加強發展銀髮經濟，為香港樂齡科技帶來新的發展機遇。招商局期望透過賦能安老事業加速發展，推廣樂齡科技走進千家萬戶，並探路大灣區養老創新模式，促進積極應對人口老齡化，讓長者共用時代發展成果。」今屆樂齡科技博覽設有多個特色主題館，包括「長者友善城市」、「耆樂童歡 科技共融」、「遠程 X 健康新視野」、「樂齡科技應用評估」及「照護食美食廣場」，透過多元化的生活場景和互動體驗讓大家飽覽創新科技最新趨勢。另外，特色展位包括未來．「始」刻、租賃服務新里程、大學創科展區、線上支援服務、來自中國內地和海外展團等，為博覽帶來不少亮點。博覽期間的精彩活動還包括主題演講及論壇、公眾講座及專題活動如輪椅花生 SHOW、「照護食」烹飪示範和試食等。入場人士可即場體驗科技產品功能、掌握嶄新的樂齡科技服務資訊，及了解對長者、殘疾人士、照顧者及業界的支援。部分產品更是首次亮相樂齡科技博覽，如各式AI智能方案及人型機械人，鼓勵大家發掘這些創科新勢力，與它們互動及分享對未來智慧生活的期盼。高峰會的主題演講及論壇於 11 月 22 日在會展舉行。主題演講以「賦能未來」為主題，多位行業領袖圍繞地理空間數據、長者友善智慧城市及機器學習，探索社福界加強應用的可能性。論壇圍繞「樂齡科技應用與發展 — 兩地協作新機遇」深入探討及交流。