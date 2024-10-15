「歌劇之王」普拉西多·多明戈澳門重磅演出最後召集

「澳門銀河™」呈獻︰銀河聲薈多明戈與友歌劇盛宴 本周日上演澳門特別行政區 - 2024年10月15日 - 如雷貫耳的「歌劇之王」普拉西多·多明戈（Plácido Domingo）至今仍活躍於全球各大歌劇院的舞台上。10月20日，澳門將迎來這位傳奇歌唱家難得一遇的歌劇表演——由「澳門銀河™」首次呈獻的世界級歌劇盛會——「銀河聲薈：多明戈與友歌劇盛宴」在銀河國際會議中心隆重登場，是樂迷們不可錯過的世界級音樂會。
多明戈的歌劇生涯跨越了半個多世紀，展現出驚人的藝術生命力。這位83歲大師被公認為是樂壇奇蹟，曾在4,000多次演出中飾演了150多個角色，每個角色都是歌劇史上的經典，打破了歌劇界的多項紀錄，成就輝煌，包括曾獲得12項格萊美獎。
今次「銀河聲薈：多明戈與友歌劇盛宴」由多明戈領銜，特邀「普契尼音樂節」首席客座指揮、意大利指揮家比阿特麗斯·韋內西，傑出的意大利女中音安娜·多麗絲·卡皮泰利和中國籍女高音王冰冰，以及深圳交響樂團聯袂獻藝多首經典歌劇選段和動人旋律，帶給觀眾一場充滿情感與力量的音樂享受。
普拉西多·多明戈在世界各地的舞台上均獲得觀眾的擁戴，被評論家譽為是一位文藝復興式的文化人物。他才華洋溢，多次擔鋼歌劇作品的世界首演，是古典與流行跨界合作的先驅。除了歌唱演出外，他也是受人尊敬的指揮家，指揮超過600場演出。自2009年以來，他開始擔網重要男中音角色。2024年多明戈在各國演出，包括4 月在巴黎演唱歌劇《納布科》音樂會，隨後在拉丁美洲和日本音樂會巡演；5月在薩爾茲堡音樂節 (Salzburg Festival) 舉辦了盛大的的音樂會，明星藝術家雲集，慶祝多明戈在該音樂節首演50周年；7月聯同卡雷拉斯在雅典奧林匹克體育場舉辦了盛大的音樂會；8月首次在蒙古演唱，後在西班牙舉辦Zarzuela歌劇音樂會。同為8月在意大利維羅納圓形競技場舉行「西班牙之夜」專場演出。
多明戈與世界各地著名的歌劇院合作，續寫其里程碑式的藝術人生。此次來到澳門演出的《茶花女》、《風流寡婦》、《卡門》、《費加羅的婚禮》等皆是世界歌劇史上經久不衰的劇作，其中的經典唱段具備無人能抵擋的魔力。10月20日，相聚銀河國際會議中心，樂迷無需跨越山海，便能近距離認識傳奇歌劇大師多明戈的演出魅力。不要錯過這場畢生難遇的歌劇演出，僅餘數席，速來搶購！
銀河聲薈︰多明戈與友歌劇盛宴
| 時間：
| 2024年10月20日下午5時至6時30分
| 地點：
| 銀河國際會議中心
| 門票價格及分類：
| 港幣/澳門幣：HKD/MOP 1,680 / 1,080 / 880
*結算貨幣以購票平台為準
| 購票途徑：
| 澳門售票網、大麥APP和Cityline 購票通發售
| 優惠：
| 憑工銀澳門銀河信用卡購買「銀河聲薈︰多明戈與友歌劇盛宴」門票即享獨家85折優惠。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com,www.broadwaymacau.com.mo及http://www.galaxyicc.com。