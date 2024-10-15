「歌劇之王」普拉西多·多明戈澳門重磅演出最後召集

「澳門銀河™」呈獻︰銀河聲薈多明戈與友歌劇盛宴 本周日上演

「澳門銀河」首次呈獻世界級歌劇饗宴「銀河聲薈︰多明戈與友歌劇盛宴」即將上演, 西班牙傳奇歌唱家普拉西多·多明戈與深圳交響樂團以及三位炙手可熱的青年音樂家將聯袂獻藝。

音樂會票價分為港幣/澳門幣：HKD/MOP 1,680 / 1,080 / 880, 已於澳門售票網、大麥APP和Cityline 購票通發售。僅餘數席，速來搶購！ *結算貨幣以購票平台為準

「銀河聲薈︰多明戈與友歌劇盛宴」將於10月20日在矚目亞洲的嶄新會展娛樂地標銀河國際會議中心上演。

時間：

2024年10月20日下午5時至6時30分

地點：

銀河國際會議中心

門票價格及分類：

港幣/澳門幣：HKD/MOP 1,680 / 1,080 / 880



*結算貨幣以購票平台為準

購票途徑：

澳門售票網、大麥APP和Cityline 購票通發售

優惠：

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澳門特別行政區 - 2024年10月15日 - 如雷貫耳的「歌劇之王」普拉西多·多明戈（Plácido Domingo）至今仍活躍於全球各大歌劇院的舞台上。10月20日，澳門將迎來這位傳奇歌唱家難得一遇的歌劇表演——由「澳門銀河™」首次呈獻的世界級歌劇盛會——「銀河聲薈：多明戈與友歌劇盛宴」在銀河國際會議中心隆重登場，是樂迷們不可錯過的世界級音樂會。多明戈的歌劇生涯跨越了半個多世紀，展現出驚人的藝術生命力。這位83歲大師被公認為是樂壇奇蹟，曾在4,000多次演出中飾演了150多個角色，每個角色都是歌劇史上的經典，打破了歌劇界的多項紀錄，成就輝煌，包括曾獲得12項格萊美獎。今次「銀河聲薈：多明戈與友歌劇盛宴」由多明戈領銜，特邀「普契尼音樂節」首席客座指揮、意大利指揮家比阿特麗斯·韋內西，傑出的意大利女中音安娜·多麗絲·卡皮泰利和中國籍女高音王冰冰，以及深圳交響樂團聯袂獻藝多首經典歌劇選段和動人旋律，帶給觀眾一場充滿情感與力量的音樂享受。普拉西多·多明戈在世界各地的舞台上均獲得觀眾的擁戴，被評論家譽為是一位文藝復興式的文化人物。他才華洋溢，多次擔鋼歌劇作品的世界首演，是古典與流行跨界合作的先驅。除了歌唱演出外，他也是受人尊敬的指揮家，指揮超過600場演出。自2009年以來，他開始擔網重要男中音角色。2024年多明戈在各國演出，包括4 月在巴黎演唱歌劇《納布科》音樂會，隨後在拉丁美洲和日本音樂會巡演；5月在薩爾茲堡音樂節 (Salzburg Festival) 舉辦了盛大的的音樂會，明星藝術家雲集，慶祝多明戈在該音樂節首演50周年；7月聯同卡雷拉斯在雅典奧林匹克體育場舉辦了盛大的音樂會；8月首次在蒙古演唱，後在西班牙舉辦Zarzuela歌劇音樂會。同為8月在意大利維羅納圓形競技場舉行「西班牙之夜」專場演出。多明戈與世界各地著名的歌劇院合作，續寫其里程碑式的藝術人生。此次來到澳門演出的《茶花女》、《風流寡婦》、《卡門》、《費加羅的婚禮》等皆是世界歌劇史上經久不衰的劇作，其中的經典唱段具備無人能抵擋的魔力。10月20日，相聚銀河國際會議中心，樂迷無需跨越山海，便能近距離認識傳奇歌劇大師多明戈的演出魅力。不要錯過這場畢生難遇的歌劇演出，僅餘數席，速來搶購！