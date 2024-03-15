「永利呈獻：國際系列賽澳門站」 王敏德fit爆出戰 大顯身手展現魅力

「永利呈獻：國際系列賽澳門站」現正於澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行。日前更率先舉行了一場星光熠熠的「職業-業餘配對賽」。型爸王敏德（Michael）亦是其中一位參加者，與一眾演藝界高爾夫球愛好者同場較勁。一向熱愛運動的Michael，穿上一身修身運動服，盡展fit爆身型和矯健身手，更被讚為男士「天花板」。

熱愛打高爾夫球的Michael，最近榮升為澳門職業高爾夫球員協會的新任會長，他早前出席「永利呈獻：國際系列賽澳門站」「職業-業餘配對賽」，並預先到比賽場地熟習環境，作賽前熱身。於賽事中他與英國高爾夫球星伊恩．保爾特（Ian Poulter）組隊，打出超水準表現！過程中有姿勢有實際，身手俐落揮動球桿，打出精準擊球。比賽之餘，他亦與其他星級爸爸大談「湊仔經」，交流如何避免與子女有「代溝」及透過共同興趣培養感情。Michael更指未來計劃駕駛直升機在澳門的高空飛翔，並希望可於夜間欣賞澳門璀璨夜景和永利皇宮的燈光水舞秀。