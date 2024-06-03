「津彩匯香江 益企向未來 - 津港企業家對接會」及香港天津聯誼會成立30週年慶典圓滿成功

同時邀請了香港及天津眾多傑出著名的企業家、商會代表包括天津知名企業代表：泰達集團、津聯集團、津商聯合會以及天津市香港商會蒞臨津港企業家對接會，與眾多知名優秀企業家雲集一堂，共同商討宏圖大計，開啟合作新篇章。當天活動豐富包括天津營商環境深度介紹、16個企業項目精彩生動的路演展示、面對面的直接有效洽談對接，以及政府部門的解答環節。

行政長官李家超錄影致辭時表示，天津和香港同樣作為航運及航空樞紐，共同為國家現代物流體系和一帶一路倡議，提供高質量服務，兩地經濟的緊密關係體現在長期的經貿金融合作中。他表示香港是天津最大的外資來源地，利用獨特的「一國兩制」優勢，一方面服務天津企業走出去，另一方面將資金吸引進來。作為國際金融、航運和貿易中心，香港擁有高度的國際化營商優勢，有利於內地企業拓展海外業務。未來，香港政府將繼續發揮其作為「超級聯繫人」和「超級政治人」的角色，推動香港和天津的深入合作，實現互利共贏，進一步深化兩地的合作關係。

天津海外聯誼會會長冀國強致辭時，首先感謝香港中聯辦和香港特區政府長期以來對天津發展的支持。習近平總書記近期視察天津時，肯定了天津市經濟社會發展取得的成績，要求天津在多方面實現「善作善成」。天津正深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，推動高質量發展。此次對接會是天津落實"四個善作善成"的具體行動，也是深化津港合作的重要體現。作為國際港口城市，天津和香港有很多相似之處和優勢互補，雙方攜手合作能夠有效促進區域協調發展，希望通過此次對接會進一步深化兩地合作，為推進「一國兩制」成功實踐貢獻力量。

楊柳的說辭全面介紹了天津市的投資環境和政策支持，強調了天津市的區位優勢和重點產業，並通過分享成功案例增強了投資者的信心。她呼籲更多企業來天津投資，共同推動兩地經濟社會發展。

劉會平的致辭全面介紹了香港與天津在金融、港口物流和創新科技領域的合作機會，強調了香港在推動天津企業國際化方面的作用，並期待雙方在未來取得更多合作成果。

天津聯誼會成立 30 週年慶典冠蓋雲集

同日，香港天津聯誼會亦圓滿舉行慶祝中華人民共和國成立75週年、香港回歸27週年暨香港天津聯誼會成立30週年慶典，慶典冠蓋雲集，盛況空前。非常榮幸邀請到香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟主禮；同時邀請了多位香港特別行政區政府、中央政府駐港聯絡辦、天津市領導及有關部門負責人蒞臨指導。在社會各界的大力支持和關心下，香港天津聯誼會已走過了三十載春秋。值此中華人民共和國成立75週年、香港回歸27週年、香港天津聯誼會成立30週年之際，香港天津聯誼會舉辦慶典儀式，與香港各界共享榮光、共建愛國愛港同鄉社團。

天津聯誼會會長吳來盛在致辭時表示，在「一國兩制」的指引下，聯誼會未來將繼續堅定支持中央對香港工作的全面管治權，堅決維護國家主權、安全及發展利益。堅定實踐「愛國者治港」的原則，推動形成愛國愛港的強大合力。過往30年，天津聯誼會不斷完善組織架構，通過創辦文學藝術社、合唱團、戲曲京劇等多樣化興趣小組，壯大義工隊伍。目前天津聯誼會的在冊會員已達到2900多人，30年來的成長有賴每位鄉親會員的傾心付出。吳會長在致辭的結尾向長期以來關心、幫助聯誼會發展的廣大鄉親會員、天津和香港各界代表表示由衷的感謝和衷心的祝福。

民政及青年事務局局長麥美娟在致辭時，強調了香港天津聯誼會在促進兩地經濟、文化交流方面的重要角色和貢獻，並對聯誼會成立30周年表示祝賀和期待未來的進一步合作與發展。

天津海外聯誼會會長冀國強致辭，首先對一直以來關心和支持天津發展的在港鄉親和各界人士，致以誠摯的感謝。冀先生特別提到去年海河流域發生流域性特大洪水，感激當時積極捐款捐物的各位會長、鄉親、朋友，給予天津有力支持。亦提到今年是中華人民共和國成立75周年，衷心希望天津聯誼會在理事會的帶領下，更加注重擴大團結面、服務鄉親特別是關心青年、堅定支持特區政府依法施政，以及務實推動與天津的交流合作。他確信天津聯誼會一定會「百尺竿頭，更進一步」，為「一國兩制」實踐行穩致遠、為實現中華民族大復興的中國夢貢獻更大的力量。