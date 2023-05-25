「港深中學生創客營」圓滿結束 激發學生自主學習能力與創新思維

疫後香港與深圳學界積極恢復交流，由香港宣道會陳朱素華紀念中學及深圳市第二高級中學舉辦，為期三天的「美好生活 未來之城」2023第四屆「港深中學生創客營」活動，早前順利舉行，並於5月22日在深圳落下帷幕！期間共有72名中學生參加。活動透過工作坊形式，讓學生了解利用科技解決及改善日常生活所遇到的問題，促進創客文化交流，為開拓創科教育持續發展帶來啟示。參與活動的本港教師認為，這不僅能夠增加港深創新教育發展，促進兩地師生交流和學習，開闊學生的視野，培養學生自主學習能力與創新思維。

增加港深創新教育發展

本次活動由香港創新科技教育研究聯會協辦及支持兩地姊妹學校的第四屆活動，同時得到了中國電子學會現代教育技術分會、廣東省教師繼續教育學會的指導，深圳市科技創新服務促進會、深圳盛思科教文化有限公司、桃李科教（深圳）有限公司、深圳雷宇科教文化有限公司、深圳越疆科技有限公司等大企業的支持，為港深學子帶來更多的機遇和發展空間。

港深學生混合組隊協作

活動內容環繞「美好生活，未來之城」主題，港深兩地學生混合組隊，展現了作為一名合格創客的優秀素養，即場跨學科解決問題、團隊協作、創新等，有效促進了港深兩地STEAM 教育發展，為港深學子搭建了更好的學習與互動的平台，增強了兩地教師和學生的交流。活動在深圳市第二高級中學舉行。期間共有72名中學生參加此次活動，其中36人來自香港宣道會陳朱素華紀念中學，36人來自深圳市第二高級中學、深圳市高級中學、深圳明德實驗學校及深圳育新學校4所中學。