「湊湊火鍋」重現宮廷盛典 「七福臨門佛跳牆配小火鍋」多款高貴珍饈食材 極致奢華與傳統宮廷美味華麗交融 帶您品嚐皇室尊貴滋味

為喜迎乙巳蛇年，「湊湊火鍋‧茶憩」隆重推出「金蛇獻福」系列，精選包括「七福臨門佛跳牆配小火鍋」、全新養顏膠原蛋白「落花膠原白玉鍋」特色鍋底，將傳統佳餚與當代烹煮技術的精髓完美結合，為顧客獻上宮廷級的味覺饗宴，品嚐皇室尊榮滋味。由享譽國際的法國藍帶主廚與前五星級酒店總廚共同策劃，精心製作的金蛇限定宮廷盛宴，其中「七福臨門佛跳牆配小火鍋」精選多款高貴珍饈食材；而「落花膠原白玉鍋」則寓意家庭和諧與健康，絕對是新年喜慶之選。另外，還有「金蛇賀歲頂級美牛拼盤」、「新年華麗海鮮拼盤」及「哈哈大笑松露蝦滑」，每道菜品皆精心設計，不僅迎合節日氣氛， 更將食客帶入一場皇室般的尊貴饗宴。大時大節，湊湊邀請各位親臨，享受一系列的宮廷風味，品嚐前所未有的奢華饗宴體驗。

金蛇賀歲新春盛宴套餐為了讓顧客在農歷新年期間享受更加豐富的用餐體驗，湊湊特別推出四款精緻的節日套餐，從小型聚會到多人狂歡，滿足不同家庭需要。金蛇2人餐以$798的優惠價格（原價$1248）為顧客帶來性價比極高的新年饗宴。餐點包括鴛鴦鍋，可以選擇經典鍋底、全新養顏膠原蛋白系列鍋底（落花膠原白玉鍋、升級紅顏竹笙花膠雞鍋、竹笙蟹粉魚湯鍋等），搭配金蛇限定的「金蛇賀歲頂級美牛拼盤」及「新年華麗海鮮拼盤」；如果想更豐富一些，可選擇祥瑞2-3人餐，以$1088（原價$1686）即可額外同時品嚐「五谷豐登佛跳牆配小火鍋」。適合一家大小的金蛇4人餐，僅售$1588（原價$2006）。保留經典鍋底選擇的同時，還額外加入金蛇限定的份量十足的「喜蛇海鮮拼盤」5款重磅海鮮拼盤，讓顧客盡情享受團圓歡樂時光。金蛇包廂歡聚套餐就適合大家庭於新年期間齊聚一堂，一同享用豐盛美饡，以$2988（原價$3288）的價位打造品質與顏值並存奢華的享受。套餐包括三款頂級鍋底，如新品「落花膠原白玉鍋」、金蛇限定的「金蛇賀歲頂級美牛拼盤」、「紅紅火火清酒和牛」及「山海一盤」等。另有肉類、丸滑類、炸物小食、時蔬等可供選擇，將奢華滋味推至頂峰。包廂內配備專屬KTV設備，顧客在享用高質美食同時，也能沉浸於歌聲與歡笑中。包廂內柔和的燈光與舒適的座椅，營造出私密而溫馨的用餐氛圍，是家庭聚餐、好友派對的絕佳選擇。