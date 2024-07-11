「滙豐智庫日」嘉許本地莘莘學子 滙豐獎學金計劃 累計逾7,200名學生受惠

滙豐早前於總行大廈舉行「滙豐智庫日」，嘉許284名來自全港20家大學及高等院校的學生。滙豐自1965年起已透過多個獎學金計劃培育未來領袖，至今已支持超過7,200名來自不同學科的本地學生實現理想，他們均被冠以「滙豐學人」名銜。

滙豐香港區行政總裁林慧虹強調有活力及多元化的人才庫對香港的未來發展至關重要，滙豐致力推動青年發展，啟發年輕人發揮潛能和鼓勵他們發揮創造力，為社區帶來正面貢獻。她並勉勵獎學金得主，期望日後他們能夠在不同崗位上展示香港的堅毅精神及實力，推廣香港國際大都會的成功要素。