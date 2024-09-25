「澳門銀河™」呈獻：今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024 – 澳門站將於10月3日華麗開啟

港澳台及新馬巡演由此啟程 相聚銀河綜藝館見證音樂傳奇

由「澳門銀河™」呈獻，今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024 – 澳門站將於10月3日至6日在澳門最大最新的室內綜藝館——銀河綜藝館驚喜開唱。

這場演唱會是劉德華繼在中國內地完成36場精彩演出后，開啟港澳台及新馬巡迴之旅的首站，熱情的歌迷們翹首以盼。

在過去的巡演中，他不僅帶來了動人的旋律，更以其親和力和對粉絲的寵愛著稱，在演出中通過與粉絲的互動營造出溫馨而熱烈的氛圍。

此次演唱會，劉德華將傾情演繹眾多經典曲目，更有以粵語演唱的《憑什麼》、《十七歲》等，演出將融合頂尖舞台效果、創新視覺設計，以及最先進的燈光與音響設備，打造出全新的感官體驗。

銀河綜藝館擁有頂尖音響設備和高清播放技術，為演藝盛事提供世界級標準的場地。

日期：

2024年10月3-6日

時間:

晚上8時

地點： 銀河綜藝館

澳門特別行政區 - 2024年9月25日 - 華語樂壇傳奇巨星劉德華暌違15年後再次駕臨澳門開辦巡迴演唱會，已是城中熱話。由即將於10月3日盛大上演，一連四日在澳門最大的文化娛樂新地標銀河綜藝館華麗獻唱。這將是劉德華繼在中國內地完成36場精彩演出後，開啟港澳台及新馬巡迴之旅的首站，熱情的歌迷們翹首以盼。演唱會適逢國慶黃金周，勢必將為澳門文旅市場帶來強勁活力。此次演唱會以「今天...is the Day」為主題，劉德華將傾情演繹眾多經典曲目，包括《愛你一萬年》、《忘情水》、《冰雨》和《笨小孩》等，更有以粵語演唱的《憑什麼》、《十七歲》等，演出將融合頂尖舞台效果、創新視覺設計，以及最先進的燈光與音響設備，打造出全新的感官體驗，讓每一位觀眾沉浸在音樂的海洋中，感受其中獨特的情感共鳴。劉德華出道43年來，以其卓越的演唱技巧和真摯的舞台魅力贏得了無數樂迷的心。在過去的巡演中，他不僅帶來了動人的旋律，更以其親和力和對粉絲的寵愛著稱，在演出中通過與粉絲的互動營造出溫馨而熱烈的氛圍。「澳門銀河™」世界級綜合度假城一直積極配合澳門特別行政區政府深化「旅遊+」跨界融合的發展政策，不斷引入精彩的演藝盛事。作為世界級演藝盛事在澳門舉辦的首選場地，銀河綜藝館擁有頂尖音響設備和高清播放技術，為觀眾呈獻無與倫比的觀賞體驗。銀河綜藝館坐落於「澳門銀河」第三期，觀眾可在享受演出的同時，盡情體驗豐富的餐飲和休閑娛樂，為這趟音樂之旅增添更多精彩。