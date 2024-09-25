「澳門銀河™」呈獻：今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024 – 澳門站將於10月3日華麗開啟

港澳台及新馬巡演由此啟程 相聚銀河綜藝館見證音樂傳奇澳門特別行政區 - 2024年9月25日 - 華語樂壇傳奇巨星劉德華暌違15年後再次駕臨澳門開辦巡迴演唱會，已是城中熱話。由「澳門銀河™」呈獻，今天...is the Day劉德華巡迴演唱會2024 - 澳門站即將於10月3日盛大上演，一連四日在澳門最大的文化娛樂新地標銀河綜藝館華麗獻唱。這將是劉德華繼在中國內地完成36場精彩演出後，開啟港澳台及新馬巡迴之旅的首站，熱情的歌迷們翹首以盼。演唱會適逢國慶黃金周，勢必將為澳門文旅市場帶來強勁活力。
此次演唱會以「今天...is the Day」為主題，劉德華將傾情演繹眾多經典曲目，包括《愛你一萬年》、《忘情水》、《冰雨》和《笨小孩》等，更有以粵語演唱的《憑什麼》、《十七歲》等，演出將融合頂尖舞台效果、創新視覺設計，以及最先進的燈光與音響設備，打造出全新的感官體驗，讓每一位觀眾沉浸在音樂的海洋中，感受其中獨特的情感共鳴。
劉德華出道43年來，以其卓越的演唱技巧和真摯的舞台魅力贏得了無數樂迷的心。在過去的巡演中，他不僅帶來了動人的旋律，更以其親和力和對粉絲的寵愛著稱，在演出中通過與粉絲的互動營造出溫馨而熱烈的氛圍。
「澳門銀河™」世界級綜合度假城一直積極配合澳門特別行政區政府深化「旅遊+」跨界融合的發展政策，不斷引入精彩的演藝盛事。作為世界級演藝盛事在澳門舉辦的首選場地，銀河綜藝館擁有頂尖音響設備和高清播放技術，為觀眾呈獻無與倫比的觀賞體驗。銀河綜藝館坐落於「澳門銀河」第三期，觀眾可在享受演出的同時，盡情體驗豐富的餐飲和休閑娛樂，為這趟音樂之旅增添更多精彩。
「澳門銀河™」呈獻：《今天...is the Day》劉德華巡迴演唱會 – 澳門站詳情
| 日期：
| 2024年10月3-6日
| 時間:
| 晚上8時
|地點：
|銀河綜藝館
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com,www.broadwaymacau.com.mo及www.galaxyicc.com。