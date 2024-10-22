「澳門銀河™」呈獻「銀河聲薈：多明戈與友歌劇盛宴」震撼舉行 盛況空前

銀河國際會議中心掀起歌劇熱潮澳門特別行政區 - 2024年10月22日 - 備受矚目的「銀河聲薈：多明戈與友歌劇盛宴」於20日晚在澳門嶄新會展娛樂地標銀河國際會議中心盛大舉行，吸引了眾多音樂愛好者和文化界人士共襄盛舉。此次演出是「澳門銀河™」首次呈獻的世界級歌劇盛會，由西班牙傳奇歌唱家普拉西多·多明戈（Plácido Domingo）與中國和意大利三位炙手可熱的青年音樂家、以及深圳交響樂團攜手呈獻一場跨文化的音樂藝術交流，令現場觀眾陶醉不已。演出結尾，享譽海內外的著名男高音歌唱家莫華倫驚喜助陣，四位歌唱家首次同台演出，為整場音樂會畫上圓滿的句點。
當晚，銀河國際會議中心座無虛席，觀眾們滿懷期待這場難得一遇的歌劇盛宴的開始。隨着深圳交響樂團演奏莫扎特的《費加羅的婚禮》序曲，演出拉開帷幕。隨後，多明戈面帶微笑、優雅地走上舞台，現場瞬間被熱烈的掌聲和歡呼聲淹沒。在此次音樂盛宴中，多明戈獻唱了五首經典歌劇曲目，分別選自歌劇《安德烈·謝尼爾》、《麥克白》、《風流寡婦》、《雀鷹》和《野貓》，不僅展示了他響亮透徹、堅強有力的聲音，更將每一首歌劇的情感完美傳達，征服觀眾。節目單上所有曲目演完後，觀眾的喝彩聲不絕於耳，多明戈被觀眾們的熱情呼喚回舞台，「安可」（encore）環節中他再度獻演五首作品，包括選自《港口的酒吧女郎》的《那不可能》、《馬拉維拉》的《愛情，我的生命》及《茶花女》的《飲酒歌》等歌劇經典，以及著名藝術曲目《請別忘記我》和《格拉納達》。
多明戈在台上與友人們的精彩互動，更是讓現場充滿了歡樂的氣息。意大利指揮家比阿特麗斯·韋內西、旅意華人女高音王冰冰、意裔德國女中音安娜·多麗絲·卡皮泰利富有感染力的表演讓觀眾大飽耳福、意猶未盡。每一首歌劇的結束都伴隨着陣陣掌聲，觀眾們的熱情反應令演出氣氛達到了高潮。
與觀眾的互動、舞台設計、音樂會氣氛，以及與台上所有演出者的合作均讓多明戈留下了非常深刻的印象，他更表示希望能重臨澳門演出。演出結束後，現場響起經久不息的掌聲，致敬這位83歲的傳奇歌唱家。觀眾們紛紛表示，這樣的演出讓他們感受到音樂的力量與之美，期待未來能有更多這樣的文化活動在澳門舉行。是次演出成功在「澳門銀河」舉行，彰顯出澳門文旅魅力，凸顯澳門作為「演藝之都」的地位。未來將繼續致力於引進更多高水平的文藝演出，為本澳觀眾和世界各地遊客帶來更多精彩的文化體驗。
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