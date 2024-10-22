「澳門銀河™」呈獻「銀河聲薈：多明戈與友歌劇盛宴」震撼舉行 盛況空前

銀河國際會議中心掀起歌劇熱潮

在此次音樂盛宴中，多明戈獻唱了多首經典歌劇作品，不僅展示了他響亮透徹、堅強有力的聲音，更將每一首歌劇的情感完美傳達，征服觀眾。

多明戈在台上與友人們的精彩互動，更是讓現場充滿了歡樂的氣息。意大利指揮家比阿特麗斯·韋內西（右一）、旅意華人女高音王冰冰（左一）、意裔德國女中音安娜·多麗絲·卡皮泰利（右二）富有感染力的表演讓觀眾大飽耳福、意猶未盡。

旅意華人女高音王冰冰是首位以碩士資歷畢業於意大利米蘭威爾第國立音樂學院的華人，並獲中國中央電視台頒發「中國十大女高音」之一。當晚，由她獻唱《杜蘭朵》和《朱迪塔》的詠嘆調，傳神的演出給現場觀眾留下深刻印象。

意裔德國女中音安娜·多麗絲·卡皮泰利在多項比賽中獲得殊榮。她呈獻《卡門》和《扎貝蒂奧的女兒們》中的詠嘆調，溫暖醇厚的聲線贏得滿堂彩。

演出結束后，現場響起經久不息的掌聲。在返場環節，藝術家們及樂團更聯袂獻演六首歌劇作品及經典藝歌曲。

備受矚目的「銀河聲薈：多明戈與友歌劇盛宴」於20日晚在澳門嶄新會展娛樂地標銀河國際會議中心盛大舉行，吸引了眾多音樂愛好者和文化界人士共襄盛舉。

澳門特別行政區 - 2024年10月22日 - 備受矚目的「銀河聲薈：多明戈與友歌劇盛宴」於20日晚在澳門嶄新會展娛樂地標銀河國際會議中心盛大舉行，吸引了眾多音樂愛好者和文化界人士共襄盛舉。此次演出是「澳門銀河™」首次呈獻的世界級歌劇盛會，由西班牙傳奇歌唱家普拉西多·多明戈（Plácido Domingo）與中國和意大利三位炙手可熱的青年音樂家、以及深圳交響樂團攜手呈獻一場跨文化的音樂藝術交流，令現場觀眾陶醉不已。演出結尾，享譽海內外的著名男高音歌唱家莫華倫驚喜助陣，四位歌唱家首次同台演出，為整場音樂會畫上圓滿的句點。當晚，銀河國際會議中心座無虛席，觀眾們滿懷期待這場難得一遇的歌劇盛宴的開始。隨着深圳交響樂團演奏莫扎特的《費加羅的婚禮》序曲，演出拉開帷幕。隨後，多明戈面帶微笑、優雅地走上舞台，現場瞬間被熱烈的掌聲和歡呼聲淹沒。在此次音樂盛宴中，多明戈獻唱了五首經典歌劇曲目，分別選自歌劇《安德烈·謝尼爾》、《麥克白》、《風流寡婦》、《雀鷹》和《野貓》，不僅展示了他響亮透徹、堅強有力的聲音，更將每一首歌劇的情感完美傳達，征服觀眾。節目單上所有曲目演完後，觀眾的喝彩聲不絕於耳，多明戈被觀眾們的熱情呼喚回舞台，「安可」（encore）環節中他再度獻演五首作品，包括選自《港口的酒吧女郎》的《那不可能》、《馬拉維拉》的《愛情，我的生命》及《茶花女》的《飲酒歌》等歌劇經典，以及著名藝術曲目《請別忘記我》和《格拉納達》。多明戈在台上與友人們的精彩互動，更是讓現場充滿了歡樂的氣息。意大利指揮家比阿特麗斯·韋內西、旅意華人女高音王冰冰、意裔德國女中音安娜·多麗絲·卡皮泰利富有感染力的表演讓觀眾大飽耳福、意猶未盡。每一首歌劇的結束都伴隨着陣陣掌聲，觀眾們的熱情反應令演出氣氛達到了高潮。與觀眾的互動、舞台設計、音樂會氣氛，以及與台上所有演出者的合作均讓多明戈留下了非常深刻的印象，他更表示希望能重臨澳門演出。演出結束後，現場響起經久不息的掌聲，致敬這位83歲的傳奇歌唱家。觀眾們紛紛表示，這樣的演出讓他們感受到音樂的力量與之美，期待未來能有更多這樣的文化活動在澳門舉行。是次演出成功在「澳門銀河」舉行，彰顯出澳門文旅魅力，凸顯澳門作為「演藝之都」的地位。未來將繼續致力於引進更多高水平的文藝演出，為本澳觀眾和世界各地遊客帶來更多精彩的文化體驗。