「澳門銀河」旗下多家餐廳推出「金秋蟹宴」 薈萃大江南北特色蟹饌輪番登場

秋季煥新菜單 星廚強強聯手 更多限定美食喜悅盡在「澳門銀河」

精於京淮菜的「澳門銀河」花悅庭，以精湛手藝將螃蟹的每一絲甜美「抽絲剝繭」，配以對烹調分寸的精準把握，將現拆肥美大閘蟹，化作一道道令人垂涎的秋日佳餚。

「澳門銀河」花悅庭推出的蟹粉貢米釀花膠完美結合滋補與美味，現拆蟹粉與黃金小米搭配花膠桶慢火細燉，每一口都是熨帖入心的醇香與溫暖。

銀河氹仔漁村與澳門百年老號「同益百花魁」合作，以港澳家喻戶曉的醬料及涼果入饌，炮製麵豉醬陳皮絲蒸深海龍躉球。

「澳門銀河」的8½ Otto e Mezzo BOMBANA米芝蓮一星行政總廚Riccardo La Perna以頂級秋季新鮮白松露創作多道美食藝術品。

澳門特別行政區 - 2024年10月17日 - 北風乍起，蟹肥膏滿。「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城的金秋蟹宴正式拉開序幕，為食客的味蕾奏響全年最是飽滿華麗的樂章。花悅庭、巧麵館、彭慶記、百樂潮州酒樓、莆田、銀河氹仔漁村及北膳樓等紛紛推出特色蟹饌，大江南北風味迥異但同樣讓人食指大動。精於京淮菜的「澳門銀河」花悅庭，以精湛手藝將螃蟹的每一絲甜美「抽絲剝繭」，配以烹調分寸的精準把握，將現拆肥美大閘蟹，化作一道道令人垂涎的秋日佳餚。前菜的是視覺與味覺的雙重盛宴，精選現拆蟹粉搭配紅菜頭的鮮豔色澤，製成櫻桃般的造型，蟹粉的鮮美與紅菜頭的微甜在舌尖上交織，仿佛是秋天的果實讓人回味無窮。完美結合滋補與美味，現拆蟹粉與黃金小米搭配花膠桶慢火細燉，每一口都是熨帖入心的醇香與溫暖。將現拆蟹粉與生魚肉手打至緊密交融出細膩滑嫩的魚圓，搭配鯽魚湯的香濃與芹菜粒、小蜜豆肉的清新，讓人仿佛置身於江南水鄉的秋日風光之中。，則是將3.5-4斤的香芋冬瓜與多種鮮菌一同烹飪，菌子與蟹粉的鮮美相互輝映，是山水珍饈共同碰撞出的最高級味覺享受。而用濃郁的黑松露醬與XO醬，與蟹腿的鮮美和杏鮑菇的脆嫩相互交織，每一口都是對味覺的極致挑戰，讓人在驚喜中感受到創意與美味的無限可能。但讓人難以忘懷的，還是那一碗最傳統樸素的，蔥油面汁激發了蟹黃的醇鮮甘甜，滿滿包裹每一口筋道的手工面條，是從心到胃的深深滿足。福建菜的代表莆田則選用了味鮮肉厚的福建紅鱘巧妙搭配香噴噴的米糕，海鮮的清甜和稻米的甘香糅合成鮮香軟糯的滋味瞬間裹挾味蕾，是海岸人家經久沉澱的美食智慧。魯東北風味餐廳北膳樓，更是將北國海域的肥美梭子蟹帶到了澳門，身在南方也可以領略到豪放激蕩的北方水域養出的獨有的細膩鮮甜。當然，提到蟹宴，怎少得了澳門水上人家的傳統美味？銀河氹仔漁村為你呈現了一道道原汁原味的蟹饌。其中，更是不可多得的美味，細品之下，蟹肉的鮮甜與鹽焗的香氣交織在一起，令人陶醉。巧麵館、彭慶記、百樂潮州酒樓等也推出了各自拿手的蟹饌，每一道都讓人唇齒留香，流連忘返。賞蟹佳期有限，錯過又要等一年。抓緊時間開啟你的金秋蟹宴之旅吧，感受蟹肉的鮮美與秋天的豐收，享受傳統烹飪與創新的完美融合。立即撥打+853 8883 2221預訂你的座位，期待這場美食的盛宴。銀河氹仔漁村一直堅持依循秘方炮製澳門漁村風味的蜑家菜，更積極與本地多家老字號品牌合作，讓客人細味澳門舊日漁村情懷。這個秋天，銀河氹仔漁村携手澳門百年老號「同益百花魁」合作，以其中港澳家喻戶曉的面豉醬、冰梅醬、鹹檸檬等「百年明星產品」，打造了一席獨具特色的地道蜑家盛宴！鮮味十足的蘇格蘭蟶子皇與「同益百花魁」醃製達49日的鹹檸檬一同蒸煮，鹹鮮味給味蕾一次全新體驗；另以鹹檸檬及香菜梗燉蝴蝶腩來中和腩肉的油脂，滿口鮮香。秘製的冰梅醬拌紅石榴及涼瓜青，酸酸甜甜的味道清新開胃；另一道麵豉醬陳皮絲蒸深海龍躉球，麵豉醬選用上等黃豆，經長時間日曬發酵而成，不但可帶出龍躉的鮮味，與陳皮的味道亦十分匹配，濃而不膩。款款創新，款款經典。「百花魁」意為「百花涼果之首」，這個澳門涼果醬料行中之翹楚，選用優質天然材料，沿用祖傳秘方，任由歲月流逝，風味始終如一。「百花魁」傳承家族的故事和真味，蟠桃果、頭生抽、添丁甜醋等「百年明星產品」在澳門家喻戶曉，早已聞名中港及東南亞，一直廣受旅客歡迎。即日起至11月30日，食客在品嚐創意菜式之餘，更可在銀河氹仔漁村現場選購「同益百花魁」的馳名涼果，包括千花百味禮盒、蟠桃果及精神姜。極具澳門本土風情的限定美味，是你體驗澳門餐飲文化的一次味覺之旅，立即撥打+853 8883 2221預定席位。香港米芝蓮三星8½ Otto e Mezzo BOMBANA餐廳創辦人、名廚Umberto Bombana將聯同「澳門銀河™」的8½ Otto e Mezzo BOMBANA米芝蓮一星行政總廚Riccardo La Perna，以頂級的秋季新鮮白松露入饌，將各種食材的香氣及口感完美融合，強強聯手炮製衝擊味蕾的意大利饗宴，搭配餐廳首席侍酒師Marino Braccu精心挑選的美酒，讓美食提升至更高層次，為食客們帶來難忘的尊尚晚宴。僅此一晚，不單是一場味覺的盛宴，更是一次對美食藝術的致敬。在《米芝蓮美食指南2024》繼續摘星，更獲2024黑珍珠一鑽加冕的「澳門銀河™」8½ Otto e Mezzo BOMBANA炮製正宗的意大利美食，同時增添純正西西里風味，讓饕客從味蕾中領略到西西里島的細節蘊藏。欲一睹傳奇名廚的風采，細味令人驚豔的意式佳餚，誠邀親身品鑑僅此一夜的尊貴盛宴。2024年10月23日，晚上6時30分至10時，每位澳門幣$3,280 (搭配美酒另加澳門幣$980)，機會難得，請即撥打+853 8886 2169訂座！