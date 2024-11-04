「澳門銀河」榮膺多項行業大獎

奢華魅力與卓越服務贏得旅行者青睞澳門特別行政區 - 2024年11月4日 - 金秋收穫季，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）自豪地宣布，最近旗下餐飲、酒店和水療在行業內屢添重量級榮譽，這些獎項充分體現了旅行者們的意志和選擇，進一步鞏固了「澳門銀河」作為世界級奢華旅遊目的地的地位，也大力豐富了澳門作為「世界旅遊休閑中心」的內涵。
星級餐廳有口皆碑
在近期於澳門舉行的「攜程美食林品牌升級暨攜程口碑榜奢華餐廳頒獎典禮」上，連續八年摘獲「米芝蓮二星」榮譽的湘川餐廳——星際酒店風味居和連續九年蟬聯「米芝蓮一星」榮耀的意大利餐廳——「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA榮膺「2024年度大中華地區攜程口碑榜奢華餐廳」鉑金餐廳。這一獎項通過全球攜程用戶的投票評選而出，為旅行者們提供了權威的美食指南，兩間餐廳以在烹飪藝術方面的卓越追求成為旅行者的不二選擇。
奢華酒店首屈一指
屢獲殊榮的亞太地區旅遊及生活風尚雜誌《DestinAsian》舉辦的2024讀者之選大獎已揭曉，澳門銀河 萊佛士榮登《DestinAsian》Luxe List 2024，成為大中華區僅有的三家奢華酒店之一。《DestinAsian》是亞太地區首屈一指的旅遊雜誌，這份榜單專註於亞太區新開或翻新的最具創新、風格與奢華的住宿選擇。
今年，《悅游Condé Nast Traveler》重啟「讀者之選」獎項，邀請廣大旅行者根據個人體驗投票選出心目中的最佳酒店和航空公司。評選過程共收到有效問卷19,392份，澳門JW萬豪酒店和澳門麗思卡爾頓酒店憑藉對品質的執着追求與無微不至的服務，榮獲「最佳酒店」殊榮，成為旅行者心中的理想選擇。起源於《Condé Nast Traveler》美國版的「讀者之選Readers' Choice」，自1988年至今已成功舉辦了36屆，一直以來也都被看做是業內「黃金標準」，真正的品質之選。
水療領域卓越領先
「澳門銀河」提供全澳門最奢華且全面的水療設施，為客人帶來煥活感官的奢華體驗。屢獲《福布斯旅遊指南》五星榮譽的澳門悦榕Spa不久前連續第七年摘得「世界水療獎（World Spa Awards）」之「澳門最佳度假村水療」桂冠，充分體現了其在全球水療領域的卓越地位。世界水療獎旨在激發卓越標準，並將水療消費者與最佳水療和健康旅遊聯繫起來。
亞洲著名高端水療媒體《SpaChina》雜誌「中國養生與水療頒獎禮2024」上，澳門悦榕Spa連續三年獲得嘉許，今年獲得「年度都市養生綠洲大獎」，表彰其獨特的護理療法，令客人全身心煥發活力，盡享奢華水療之旅。澳門麗思卡爾頓水療中心則連續第十年獲得《SpaChina》雜誌的榮譽，今年榮獲「年度環保綠色療程大獎」，表彰其「Nespresso尊寵水療之旅」的卓越品質，完美結合了環保理念與奢華體驗。
「澳門銀河」為在餐飲、酒店和水療領域的卓越表現感到無比自豪。這些獎項不僅證明了團隊為所有客人提供難忘體驗的決心，更是旅行者對「澳門銀河」服務的高度認可。「澳門銀河」秉持「傲視世界，情系亞洲」的服務理念，未來將繼續迎接來自全球的旅行者，共同享受「澳門銀河」的奢華魅力與卓越服務。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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