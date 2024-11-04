「澳門銀河」榮膺多項行業大獎

奢華魅力與卓越服務贏得旅行者青睞

「澳門銀河」最近旗下餐飲、酒店和水療在行業內屢添重量級榮譽，充分體現了旅行者對「澳門銀河」服務的高度認可。

連續九年蟬聯「米芝蓮一星」榮耀的意大利餐廳——「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA榮膺「2024年度大中華地區攜程口碑榜奢華餐廳」鉑金餐廳。

連續八年摘獲「米芝蓮二星」榮譽的湘川餐廳——星際酒店風味居榮膺「2024年度大中華地區攜程口碑榜奢華餐廳」鉑金餐廳。

澳門悦榕Spa不久前連續第七年摘得「世界水療獎（World Spa Awards）」之「澳門最佳度假村水療」桂冠；以及連續三年獲得亞洲著名高端水療媒體《SpaChina》雜誌嘉許。

澳門特別行政區 - 2024年11月4日 -金秋收穫季，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）自豪地宣布，最近旗下餐飲、酒店和水療在行業內屢添重量級榮譽，這些獎項充分體現了旅行者們的意志和選擇，進一步鞏固了「澳門銀河」作為世界級奢華旅遊目的地的地位，也大力豐富了澳門作為「世界旅遊休閑中心」的內涵。在近期於澳門舉行的「攜程美食林品牌升級暨攜程口碑榜奢華餐廳頒獎典禮」上，連續八年摘獲「米芝蓮二星」榮譽的湘川餐廳——星際酒店和連續九年蟬聯「米芝蓮一星」榮耀的意大利餐廳——「澳門銀河」榮膺「2024年度大中華地區攜程口碑榜奢華餐廳」鉑金餐廳。這一獎項通過全球攜程用戶的投票評選而出，為旅行者們提供了權威的美食指南，兩間餐廳以在烹飪藝術方面的卓越追求成為旅行者的不二選擇。屢獲殊榮的亞太地區旅遊及生活風尚雜誌《DestinAsian》舉辦的2024讀者之選大獎已揭曉，榮登《DestinAsian》Luxe List 2024，成為大中華區僅有的三家奢華酒店之一。《DestinAsian》是亞太地區首屈一指的旅遊雜誌，這份榜單專註於亞太區新開或翻新的最具創新、風格與奢華的住宿選擇。今年，《悅游Condé Nast Traveler》重啟「讀者之選」獎項，邀請廣大旅行者根據個人體驗投票選出心目中的最佳酒店和航空公司。評選過程共收到有效問卷19,392份，憑藉對品質的執着追求與無微不至的服務，榮獲「最佳酒店」殊榮，成為旅行者心中的理想選擇。起源於《Condé Nast Traveler》美國版的「讀者之選Readers' Choice」，自1988年至今已成功舉辦了36屆，一直以來也都被看做是業內「黃金標準」，真正的品質之選。「澳門銀河」提供全澳門最奢華且全面的水療設施，為客人帶來煥活感官的奢華體驗。屢獲《福布斯旅遊指南》五星榮譽的不久前連續第七年摘得「世界水療獎（World Spa Awards）」之「澳門最佳度假村水療」桂冠，充分體現了其在全球水療領域的卓越地位。世界水療獎旨在激發卓越標準，並將水療消費者與最佳水療和健康旅遊聯繫起來。亞洲著名高端水療媒體《SpaChina》雜誌「中國養生與水療頒獎禮2024」上，澳門悦榕Spa連續三年獲得嘉許，今年獲得「年度都市養生綠洲大獎」，表彰其獨特的護理療法，令客人全身心煥發活力，盡享奢華水療之旅。則連續第十年獲得《SpaChina》雜誌的榮譽，今年榮獲「年度環保綠色療程大獎」，表彰其「Nespresso尊寵水療之旅」的卓越品質，完美結合了環保理念與奢華體驗。「澳門銀河」為在餐飲、酒店和水療領域的卓越表現感到無比自豪。這些獎項不僅證明了團隊為所有客人提供難忘體驗的決心，更是旅行者對「澳門銀河」服務的高度認可。「澳門銀河」秉持「傲視世界，情系亞洲」的服務理念，未來將繼續迎接來自全球的旅行者，共同享受「澳門銀河」的奢華魅力與卓越服務。