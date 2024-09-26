「澳門銀河」特別鉅獻：世界頂級格鬥賽事 「UFC格鬥之夜澳門站」 主要賽事及門票詳情正式公布

11月23日銀河綜藝館將上演連場激戰 門票將於10月9日預售澳門特別行政區 - 2024年09月26日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）早前與世界頂尖綜合格鬥 (MMA) 組織UFC簽訂賽事合作協議，宣布將於本年11月23日在澳門最大的室内綜藝館銀河綜藝館舉辦UFC格鬥之夜澳門站：恩 vs. 費古希度，這一全球頂級綜合格鬥比賽時隔十年之後重返澳門。今日，「澳門銀河」聯同UFC正式公布賽事及門票詳情。賽事當日，下午4時副賽準時開戰，主賽則於晚上7時打響。
在頭條主賽中，前UFC雛量級冠軍、官方排名第三的彼特·恩(Petr Yan)將對陣前UFC蠅量級冠軍、官方排名第五的戴雲遜·費古希度(Deiveson Figueiredo)。聯合主賽中，前UFC女子草量級冠軍挑戰者、官方排名第二的閆曉楠(Yan Xiaonan)將對陣排名第九的泰芭達·列斯(Tabatha Ricci)，向冠軍挑戰權再次發起衝擊。
賽事中其他對陣回合有：輕重量級官方排名第六的奧士迪美對戰排名第十的奧堡，次中量級宋克南對戰沙利哥夫，輕重量級張名揚對戰奧斯迪亞斯，蠅量級圖文丹比路對戰靴蘭迪斯，蠅量級隆尼·卡瓦納對戰何塞·奧喬亞，女子蠅量級王聰對戰 費蘭迪斯。副賽部分將上演第3季UFC精英之路決賽，四場對決后的四位獲勝者將簽署UFC合約。
備受追捧的UFC格鬥之夜澳門站門票價格從澳門元/港元380至2,380不等，限量UFC VIP禮遇套票從6,880至16,880不等。優先購票分為三個時間段，分別為：10月9日上午9時 至 10月10日上午9時，UFC Fight Club會員可經銀河票務優先購，咪咕會員可經大麥網優先購；10月10日上午10時 至 10月11日上午10時，「澳門銀河」微信公眾號會員及UFC社媒粉絲可經銀河票務優先購，UFC中國社媒粉絲可經大麥網優先購；10月11日上午10時30分 至 10月11日上午11時：合資格淘麥VIP會員可經大麥網優先購，所有優先購票每單限購4張。10月11日中午11時起，公眾可透過銀河票務及大麥網購票，每單限購8張。
UFC自2010年進駐亞洲後，澳門便是其在亞洲的前哨陣地。2012年和2014年，澳門已先後舉辦了三次格鬥之夜，這一次澳門站更是UFC四年之後重臨大中華的起點，是今年城中乃至大中華區的一大體育盛事。
在推動「旅遊+體育」的大主題下，「澳門銀河」積極配合澳門特區政府的發展方針，引入全球頂級綜合格鬥比賽UFC格鬥之夜澳門站：恩 vs. 費古希度，旨在提升澳門作為「體育之城」的聲譽，並藉此機會進一步向各地前來觀賽的遊客展示澳門所擁有的獨特地理位置、豐富旅遊資源和高昂體育熱情，不斷推動澳門體育與旅遊業融合發展，吸引世界各地體育愛好者選擇澳門作為旅遊目的地。
更多信息敬請關注「澳門銀河」微信公眾號和官方網站 www.galaxymacau.com，以及UFC官方網站ufc.com/macau。
UFC格鬥之夜澳門站
| 日期：
| 2024年11月23日 下午4時（副賽）/ 晚上7時（主賽）
| 地點：
| 銀河綜藝館
| 門票價格及分類：
| 澳門元/港元： MOP/HKD * 由380至16,880不等。
*結算貨幣以購票平台為準
| 優先購票時間及途徑：
| 1. 銀河票務：
*更多詳情請留意銀河票務www.galaxyticketing.com及大麥網相關活動頁。
| 公眾購票時間及途徑：
| 10月11日上午11時起，在銀河票務www.galaxyticketing.com及大麥網公開發售
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「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長575米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全長150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌——澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
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「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）亦將為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com，www.broadwaymacau.com.mo及www.galaxyicc.com。
關於UFC
UFC是世界首屈一指的綜合格鬥組織 (MMA)，擁有超過 7 億粉絲和 2.66 億社交媒體關注。每年UFC都會在世界上一些最負盛名的場館舉辦 40 多場賽事，同時向 170 多個國家的近 9.75 億電視家庭進行轉播。UFC的運動員名單由來自超過 80 個國家/地區的世界上最優秀的綜合格鬥運動員組成。該組織的數字產品包括 UFC FIGHT PASS，這是世界領先的格鬥運動流媒體服務之一。UFC是TKO集團控股公司（紐約證券交易所代碼：TKO）的重要組成部分，總部位於內華達州拉斯維加斯。
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