「澳門銀河」特別鉅獻：世界頂級格鬥賽事 「UFC格鬥之夜澳門站」 主要賽事及門票詳情正式公布

關於UFC

UFC是世界首屈一指的綜合格鬥組織 (MMA)，擁有超過 7 億粉絲和 2.66 億社交媒體關注。每年UFC都會在世界上一些最負盛名的場館舉辦 40 多場賽事，同時向 170 多個國家的近 9.75 億電視家庭進行轉播。UFC的運動員名單由來自超過 80 個國家/地區的世界上最優秀的綜合格鬥運動員組成。該組織的數字產品包括 UFC FIGHT PASS，這是世界領先的格鬥運動流媒體服務之一。UFC是TKO集團控股公司（紐約證券交易所代碼：TKO）的重要組成部分，總部位於內華達州拉斯維加斯。



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