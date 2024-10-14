「澳門銀河」茶藝團隊勇奪 「茗星茶藝師第十一屆全國評選大賽 粵港澳賽區」冠軍

澳門特別行政區 - 2024年10月14日 - 茶藝驚四座，茶香滿銀河。「茗星茶藝師第十一屆全國評選大賽 粵港澳賽區決賽」於「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城內的嶄新會展娛樂地標——銀河國際會議中心成功舉辦。「澳門銀河」茶藝師團隊的主泡手盧紫瑤與副泡手陳程紅在十五位參賽者中脫穎而出，勇奪冠軍，並將於今年12月以粵港澳賽區冠軍的身份參加全國評選大賽的年度總決賽，與全國各地的佼佼者同場競技，角逐全國冠軍寶座。



「茗星茶藝師第十一屆全國評選大賽 粵港澳賽區決賽」於「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城內的嶄新會展娛樂地標——銀河國際會議中心成功舉辦。

一直以來，「澳門銀河」弘揚源遠流長的中華茶文化，除了旗下各中餐廳為食客優選上等茗茶外，更鼓勵茶藝團隊參與茶藝交流，每年派員參賽並取得優異成績。「茗星茶藝師第十屆全國評選大賽」總冠軍由「澳門銀河」茶藝團隊的楊彩婷摘得，是「澳門銀河」培養出來的全國冠軍。今屆，適逢「雙慶」之年——慶祝中華人民共和國成立75周年及澳門特別行政區成立25周年，「澳門銀河」不僅派出實力雄厚的茶藝師團隊參賽，更連續兩年作為該賽事的場地合作單位，提供場地支持。



「澳門銀河」茶藝師團隊的主泡手盧紫瑤(左一)與副泡手陳程紅勇奪「茗星茶藝師第十一屆全國評選大賽 粵港澳賽區決賽」冠軍，將以粵港澳賽區冠軍的身份參加全國評選大賽的年度總決賽，角逐全國冠軍寶座。

「澳門銀河」茶藝師團隊的盧紫瑤深諳嶺南地區工夫茶之道，以《船承粵韻匠心》為主題選用六堡茶為比賽用茶，從主題到茶藝展示傳遞出濃厚的文化價值。六堡茶，產自廣西梧州六堡鎮，以其獨特的香氣與祛濕的功效聞名遐邇。早在清朝嘉慶年間，就已名聲鵲起，並通過珠江水系的貿易路線遠銷海外。品味香茗，聆聽粵曲，構成了嶺南人充滿藝術氣息的日常生活，二者相伴相生，不可缺一。另一方面，工夫茶倡導「和、敬、精、樂」的精神，而粵劇演員的精湛技藝體現在「唱、念、做、打」四個方面，兩者都體現了深厚的文化底蘊以及藝術家們對完美的不懈追求，這正是嶺南文化生命力的體現。隨着清朝末期大量南方人遠渡南洋尋求新生活，他們帶去了自己的文化與習俗，其中一杯來自家鄉的六堡茶，成為了連繫故鄉與異國之間的情感紐帶。盧紫瑤以一杯梧州六堡茶，向那些漂泊海外卻始終不忘故土的華人致以最高的敬意；以一段粵劇唱腔，傳達中華兒女堅韌不拔的精神，以及對中華大地繁榮昌盛的美好祝願。



「澳門銀河」茶藝師團隊的盧紫瑤深諳嶺南地區工夫茶之道，以《船承粵韻匠心》為主題選用六堡茶為比賽用茶，從主題到茶藝展示傳遞出濃厚的文化價值。

兩廣地區悠久的茶文化，隨着珠江延伸至澳門，傳播至海外。茶是促進中西文化交流的重要橋樑，作為世界級綜合度假城的「澳門銀河」肩負着推廣推廣中華文化的重任，秉持著「傲視世界、情繫亞洲」的服務理念，努力為澳門建構「世界旅遊休閒中心」的願景貢獻力量。展望未來，「澳門銀河」將持續弘揚中華傳統文化之美學，同時積極創新，將傳統之美傳播到世界各地，為澳門乃至全球的文化交流與繁榮作出更大的貢獻。



