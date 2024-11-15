「澳門銀河」首度打造歐陸聖誕風情度假勝地 「喜悅小鎮」開啟冬季圓夢之旅

11月28日舉行盛大啟動儀式，多個打卡點展現獨特歐陸聖誕魅力， 誠邀賓客一站盡享奢旅、美饌、娛樂、購物心願。澳門特別行政區 - 2024年11月15日 - 隨著節日的腳步臨近，「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）即將化身成喜悅氛圍滿溢的歐陸風情度假勝地，首次打造冬日「喜悅小鎮」，讓市民及世界各地遊客在此一償心願。從11月28起，蒞臨「澳門銀河」的賓客可隨時開啟「悅動心弦」聖誕之旅，在散落於度假城各處的聖誕裝置前打卡拍照，參與節日互動，實現願望清單，與摯愛、家人和朋友一起分享節日喜悅。
歐陸聖誕小鎮 朋友圈亮點打卡地
以傳統歐陸聖誕小鎮為藍本，以多間彩色古樸木屋精心設計的「喜悅小鎮」仿佛散布於森林綠野中，將明珠大堂化身為歡樂流淌的聖誕莊園，讓人猶如置身海外，滿足假日外遊的願望。在巨型聖誕樹下，這個如童話般夢幻綺麗的小鎮設置了多個互動打卡點，包括充滿時尚氣息的「水晶屋」、高貴雅緻的「香氛屋」和童趣盎然的「玩具屋」，還有別出心裁的「心願屋」，讓每一個心願有機會得以實現。
節日的氛圍還遠不止此，從明珠大堂的「喜悅小鎮」，到散落於度假城的聖誕裝置及散發五彩變幻光芒的燈飾，以及澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門銀河 萊佛士和澳門安達仕等地的特色聖誕樹，爲充滿歡樂的佳節添上夢幻色彩，置身其中打卡拍照，必定成爲朋友圈亮點。
即抽即獎好禮 總值高達800萬
註冊成為澳門銀河微信小程序「銀河致尚」會員，持「澳門銀河」旗下酒店的有效房卡連卡套、於「澳門銀河」消費滿澳門元1,000，或憑銀河綜藝館或百老匯舞台的入場門票可以前往明珠大堂「禮品屋」參與抽獎，即抽即獎，贏取奢華酒店住宿、演唱會門票、機票、美食購物券等豐厚好禮總值高達澳門元800萬。
親臨心願屋，填寫明信片，將明信片投入位於一樓的聖誕郵筒，即有機會贏取澳門安達仕酒店住宿及雙人早餐。在社交平台分享在「澳門銀河」的節日瞬間，同時許下佳節心願，即有機會贏取機票、酒店住宿等豪華獎品，及被挑選成為幸運兒，以購物禮券實現清單上的願望！
奢旅、美饌、娛樂、購物 一站式盡享獨家心意
奢華名品雲集的銀河時尚匯把喜悅融入購物，為賓客們帶來目不暇接的喜悅衝擊，昇華每一個心願成真的幸福時刻。自11月28日起，銀河時尚匯將昇級節慶體驗，讓賓客在享受節日購物樂趣的時，同享大額返現及參與即場幸運抽獎，有機會贏取無門檻購物現金券，作為節日禮物，倍添喜悅。
11月28日，「澳門銀河」「悅動心弦 - 如願．讓喜悅昇華」正式啟幕，誠邀澳門市民及全球旅客一同踏上歡樂之旅，解鎖節日奇遇，沉浸於「悅動心弦」的非凡體驗，讓每份喜悅得到昇華，讓心愿在此成真。
了解更多精彩活動及禮遇，可瀏覽「澳門銀河」官方網站：www.galaxymacau.com或關注官方Facebook、Instagram、微信、小紅書、抖音等社交媒體平台的最新動態。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提昇至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提昇到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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