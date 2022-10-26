「灣區新活新里程」大抽獎結果出爐　大獎獨得中山250萬元精裝單位 大送90萬元生活簽賬額

為鼓勵香港青年把握大灣區蓬勃的發展機遇，大灣區共同家園青年公益基金（「大灣區青年基金」）於今年4月至9月隆重推出「灣區新活新里程」大抽獎活動（「大抽獎活動」），以支持香港青年於大灣區發展，昨日（25日）抽出了521名得獎者。

「大抽獎活動」抽獎儀式邀請到粵港澳大灣區發展專員袁民忠先生、港區全國人大代表陳振彬先生、大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生擔任抽獎嘉賓，在大灣區共同家園青年公益基金義務法律顧問、翰宇國際律師事務所合夥人陳曉峰律師，以及羅兵咸永道香港會計師事務所合夥人毛英偉先生見證下，合共 521名得獎者誕生。

黃永光表示：「上星期剛發表的施政報告中宣佈將成立『融入國家發展大局督導組』，在此機遇下，基金將繼續舉辦多元化活動，鼓勵香港青年利用一國兩制的獨特優勢，於灣區更大的舞台成就夢想。」

是次大抽獎活動吸引不少年滿18至45歲、持有效港澳居民來往內地通行證，並為大灣區青年基金YO PLACE 會員及持有大灣區青年卡的香港青年參加。大獎得主（1名）可獲得大灣區中山市「越秀．天樾灣」建築面積105平方米3+1房連精裝修的住宅單位一套，價值約港幣250萬元，其他送出獎項包括港幣20,000元及港幣1,000元灣區生活簽賬額，總值高達港幣90萬元。詳細得獎名單已在基金及YO PLACE網站公佈。