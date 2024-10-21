「火車頭」林成業教路備戰50公里環島行 港島徑 - 越野跑入門與速度試煉路線

越野跑賽季開鑼，香港著名馬拉松及超馬越野賽兩棲類運動員，人稱「火車sir」的林成業（Thomas）表示，想鍛鍊及挑戰自己，先要選擇合適自己的賽事：「『綠色力量環島行』的賽道「可跑性」甚高，適合跑山入門，亦是富經驗跑手爭取PB的賽道。」而環島行亦是他於越野跑生涯的初始比賽之一。 「綠色力量環島行」是本港歷史悠久的慈善行山及越野跑賽事，今年踏入第32屆，於2025年1月11日舉行，分50公里、25公里和10公里路線。當中50公里及25公里路線亦是 UTMB Index 認可賽事。 港島徑「可跑性」高 無論新手老手都合適 相比起其他山賽，火車sir指在港島徑舉行的「環島行」可跑性相當高。50公里全程由山頂起步，以大浪灣為終點，總爬升1510米，當中有多段較為平坦的路段，路上亦沒有太多碎石沙泥。因此，所需技巧不算高，適合初嘗越野跑的跑友或是想試煉速度的跑手。

「環島行」50公里的新手練習貼士 既是跑手，也是越野跑長教練的火車sir以「環島行」活動大使身分教大家練習貼士：「備戰必須實地試路，分段練習，循序漸進，可由10公里慢慢遞增；並於賽前至少試跑過七至八成的路段。」亦記緊練跑後要放鬆肌肉，進行伸展運動。 穿越五個郊野公園和七個水塘的港島徑，路途上有多段石屎梯級。火車sir強調要加強上落梯級的訓練。

火車 sir強調上落梯級的訓練的要訣是支撐住核心肌群。

落樓梯時要注重重心在後腳，用力支撐身體，儘量控制減輕前腳著地的力度，減少膝蓋承受撞擊力。至於上樓梯，可借助用手按着雙腳膝蓋上方，以助穩定身軀。若感覺夠力而不夠氣，可嘗試雙手叉腰，幫助胸腔打開，令呼吸更順暢。 積極實踐綠色行山 火車 sir說跑山之人都愛惜大自然，十分認同「環島行」綠色行山理念，認為只有愛山，大家才可以更持續享受山徑，他積極實踐，常自備水樽之餘，亦會自己垃圾自己帶走，沿路亦會幫手檢走山上垃圾。 邀請越野跑友挑戰大會記錄 火車sir與跑友於十年前創下了25公里「環島行」隊制記錄，成績是兩小時零一分鐘，至今未有人打破。 想突破個人記錄，追求提升速度的參賽者，火車sir最後亦建議可以加入一些速度訓練，如在運動場以預定的配速練習，間中練習跑斜路或慢跑樓梯，增強肌力。期望有參加者可以挑戰大會記錄。 今屆「環島行」另一位活動大使鄭麗莎（蜘蛛女）以及多位名人跑手都已報名參加「環島行」，包括精英越野跑手廖科樂、Lena Tsang。猛龍長跑隊和香港器官移植運動協會均有組隊參加。

每位參加者均可獲贈環島行紀念摺疊背包及環島行x T8紀念T恤。