「煤氣烹飪中心x法國IDE專業烹飪文憑」 星級學員劉心悠獲頒法國政府認證證書

全港最具規模的煤氣烹飪中心聯同雲集全球頂尖名廚的法國廚師會，為香港帶來具完整架構的傳統法國IDE專業烹飪課程 －「烹飪藝術文憑」、「糕餅藝術文憑」及「烘焙藝術文憑」，令香港大眾留港亦能一圓成為正宗法菜廚師的夢！

香港中華煤氣有限公司零售市務及營業總經理王佩兒（Catherine）女士指，致力推廣專業級明火烹飪教學的煤氣烹飪中心，於2014年與法國廚師會Disciples Escoffier合作引入當時亞洲首個由法國政府認可及頒發證書的烹飪藝術文憑課程，不單由米芝蓮星級國際知名大廚擔任導師，學員亦有機會前往米芝蓮星級餐廳或星級酒店實習，畢業後更可獲頒法國政府認證的「法國廚藝訓練證書」，取得法國執業或開餐廳的資格。

自課程開辦以來，已訓練出超過300位專業廚師，亦吸引不少城中名人及專業人士報名，包括梁詠琪、梁祖堯、苟芸慧等。由於課程大受歡迎，除現有的法國 Disciples Escoffier「烹飪藝術文憑」和「糕餅藝術文憑」，更推出全新「烘焙藝術文憑」課程，並特意把煤氣銅鑼灣旗艦店新增的烹飪教室的工作枱面換上特別適合製作法國糕餅的雲石材質，力求為學員帶來最專業的學習體驗。