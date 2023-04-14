「煤氣烹飪中心x法國IDE專業烹飪文憑」 星級學員劉心悠獲頒法國政府認證證書

全港最具規模的煤氣烹飪中心聯同雲集全球頂尖名廚的法國廚師會，為香港帶來具完整架構的傳統法國IDE專業烹飪課程 －「烹飪藝術文憑」、「糕餅藝術文憑」及「烘焙藝術文憑」，令香港大眾留港亦能一圓成為正宗法菜廚師的夢！
香港中華煤氣有限公司零售市務及營業總經理王佩兒（Catherine）女士指，致力推廣專業級明火烹飪教學的煤氣烹飪中心，於2014年與法國廚師會Disciples Escoffier合作引入當時亞洲首個由法國政府認可及頒發證書的烹飪藝術文憑課程，不單由米芝蓮星級國際知名大廚擔任導師，學員亦有機會前往米芝蓮星級餐廳或星級酒店實習，畢業後更可獲頒法國政府認證的「法國廚藝訓練證書」，取得法國執業或開餐廳的資格。
自課程開辦以來，已訓練出超過300位專業廚師，亦吸引不少城中名人及專業人士報名，包括梁詠琪、梁祖堯、苟芸慧等。由於課程大受歡迎，除現有的法國 Disciples Escoffier「烹飪藝術文憑」和「糕餅藝術文憑」，更推出全新「烘焙藝術文憑」課程，並特意把煤氣銅鑼灣旗艦店新增的烹飪教室的工作枱面換上特別適合製作法國糕餅的雲石材質，力求為學員帶來最專業的學習體驗。
應屆「法國IDE烹飪藝術文憑課程」的星級學員劉心悠完成了共540小時的烹飪課程，獲法國頂尖名廚以循序漸進的方式親授法國菜的烹調理念及技巧、食材運用以至造型設計等，一步一步掌握烹調法國菜的精髓及奧妙。她分享指課程採用深入淺出的教導方法，令沒有煮食經驗的她亦能從由零建立基礎，並透過理論和實踐，慢慢循序漸進地掌握煮食的技巧。而過往對執刀有恐懼的她現在能煮出正宗法國大餐，為她帶來極大滿足感。而她老公則以行動支持，將她學廚以來所煮的每一道菜都全部吃清光。
劉心悠更獲Catherine及全球500大法國名廚(Maîtres Cuisiniers de France)兼「法國IDE專業文憑課程」總監Marc Toutain一同頒發「法國IDE烹飪藝術文憑課程」畢業證書，祝賀她成功畢業的同時，亦表示她可憑證書取得在法國做執業廚師或開設法國餐廳的資格。2023年度課程即將開始招生，有意報讀者可留意最新消息。
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