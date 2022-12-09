煤氣烹飪中心x city'super x Kelly's Capebop 「味力」韓國－主廚餐桌

11月29日於煤氣烹飪中心，幾位來自韓國、意大利及香港的星級名廚，包括Chef Lim Hee Won、Chef Simpson Kwan、Chef Alessandro Tonin及Chef Una Yoo一同大顯身手，利用由City of Seosan、K-Fish及 city'super提供的精選優質韓國食材，以精湛廚藝，匠心設計數款色香味俱全的傳統及現代韓國、意大利及中菜料理，令「味力」韓國－主廚餐桌能順利完成。煤氣烹飪中心將於2023年1月邀請以上大廚開辦料理課，堂上會使用city'super提供的優質韓國食材，想跟大廚學習製作韓國料理秘訣、真正認識韓國的飲食文化，就千萬別錯過！

