《生活如常 – 疫下群像》 紀錄疫下的堅毅盼望

一場世紀疫情,令我們的生活飽受影響,除了關心每天的確診數字,我們亦不能外遊、不能上街吃喝玩樂、不能與親友聚會,在疫情高峰期甚至上班上學都變得奢侈。為記錄在疫情下各人的真實一面,資深攝影師,路透社前攝影記者葉英傑(Bobby Yip),夥拍商業攝影師吳華和電影/廣告攝影師梁炳權,紀錄疫情下各色人等的堅毅、努力和盼望,再將作品輯錄成《生活如常-疫下群像》(As Life Goes On, Portraits amidst the Pandemic)攝影集。

Bobby邀請了包括前香港足球代表隊門將、替學生補習的退休校長、前空中服務員、緊守崗位的醫護、視障人士、寵物護理員、指揮家、外賣速遞員、食堂員工、酒吧負責人、健身教練、導遊、家庭主婦、印尼傭工、老師、學生…等不同人物到影樓,並使用8吋 X 10吋大底片相機拍攝,讓被攝者展現在目前情況下最自然,最真的一面,並以簡短的文字交代他們的背景和心聲。與新聞攝影不同,攝影師在演繹這個影響全球的大題目時,聚焦個人在這處境下的堅持與轉變,具重要社會和歷史意義。