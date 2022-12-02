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市場資訊
2022-12-02 07:30:00
日報

「疫」市機遇 專家教路中小企轉型新方向

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Reform Marketing擁有12年營銷經驗，為各大中小企業的數碼營銷策略夥伴，由市場分析、內容創作及設計，並包辦廣告投放管理及網站優化，提供一站式網絡營銷服務。Reform Marketing 在剛舉行的DigiZ Awards 2022中，榮獲「Best Effective Search Campaign」獎項，是業界對Reform Marketing為客戶策劃內容營銷的突出成績給予肯定。Reform Marketing 將於12月6日舉辦《Reform 12週年午宴暨2023營商策略啟示講座》，與在場商界人士深度剖析2023的營商策略新佈局，共同探索及前瞻未來產業方向，與時俱進，攜手並行。
網址：www.reformmktg.com
電話：2890 3890

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